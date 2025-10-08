Giornate Fai d’autunno. Alla scoperta dei tesori dei conti Aventi

di Anna MarchettiE’ una novità assoluta l’apertura al pubblico di uno degli edifici storici più belli di Fano: palazzo Saladini Ferri o palazzo Aventi, in piazza Costanzi 20, per la prima volta, sabato e domenica (con orario 10-12/15-18), accoglierà i visitatori in occasione delle Giornate Fai d’Autunno. All’edificio settecentesco della famiglia Aventi, proprietaria e residente nel palazzo si accede "dal maestoso portone d’ingresso in pietra arenaria – spiega la presidente del Fai Fano, Anna Siccoli – che attraverso l’atrio conduce al giardino interno. Al piano superiore – il piano nobile – ci si addentra nel vasto palazzo con il grande e maestoso salone centrale o nel salotto con architrave affiancato da colonne composite". La visita al palazzo sarà l’occasione per vedere, fa presente la presidente Siccoli, "i rari cimeli conservati con orgoglio dai conti Aventi, come uno dei primi tricolori d’Italia, in quanto il loro antenato, il colonnello Francesco Aventi, era comandante della Guardia Nazionale nella piazza di Ferrara. All’interno dell’edificio anche i quadri di Tom Storer, il pittore inglese molto noto a Fano, sua città d’adozione raffigurata in molteplici dipinti, che sposò la contessa Maria Olga di Montevecchio e abitò nel palazzo fino alla morte, nel 1973". Tra le personalità che sono passate a palazzo Saladini Ferri, la presidente Siccoli ricorda: "Il principe Eugenio vicerè d’Italia, l’arciduchessa Marianna d’Austria, sorella dell’imperatore Francesco II, Gioacchino Murat re di Napoli, il generale Pepe. Nel 1797 passò anche Bonaparte che si portò via arredi religiosi, opere di Reni, Magini e Guercino". La visita a palazzo Saladini Ferri sarà l’occasione per scoprire "il grande albero genealogico – sottolinea il Fano Fano – che ricostruisce gli intrecci dinastici delle famiglie Montevecchio, Saladini, Ferri ed Aventi. Ma il vero gioiello è il grande salone a doppia altezza il cui soffitto è sontuosamente decorato con lo stemma di famiglia e con putti che volano felici tra le nuvole. Il conte Gian Lorenzo Ferri (1755-1830), eminente letterato, fece del suo palazzo, all’inizio del XIX secolo, un centro di vita culturale che ospitò proprio in questo salone illustri intellettuali dell’Ottocento quali Vincenzo Monti, Giulio Perticari, Terenzio Mamiani, Filippo Luigi Polidori. Per quanto riguarda l’esterno, tra stemmi e pietre incise, spicca la lapide dedicata al generale Rodolfo Gabrielli dei conti di Montevecchio nato in questo palazzo nel 1802 e caduto il 16 ottobre 1855 durante la guerra di Crimea nel ruolo di attendente al generale Alfonso La Marmora. Il palazzo, rimaneggiato più volte, aveva un passaggio diretto alla chiesa di Sant’Antonio considerata chiesa di famiglia, attraverso l’arco sopra via Cavour, demolito nel 1922". Come sempre nelle visite Fai, il ruolo di ciceroni è affidato agli studenti, ben 106 tra alunni dei licei Nolfi e Torelli e delle scuole medie Padalino, Nuti e Gandiglio. L’ingresso è gratuito per tutti ma è gradito un contributo minimo di 2 euro. Chi vuole può iscriversi al Fai che in occasione delle Giornate Fai d’Autunno costa 10 euro in meno.