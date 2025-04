Giovane lotta con la morte dopo lo schianto in scooter

Sono gravissime le condizioni del 22enne Giorgio Imperiale, residente a Pian di Rose di Sant’Ippolito e vittima nel tardo pomeriggio di venerdì (erano circa le 17,30) di un drammatico incidente lungo la strada Flaminia all’altezza dell’abitato di Tavernelle, nel territorio comunale di Colli al Metauro.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, comandata dal sostituto commissario Paolo Boiani, il grosso scooter di 250 di cilindrata condotto dal giovane, nato il 13 aprile de 2002, ha invaso la corsia di marcia opposta, finendo contro un pullman di linea che procedeva in senso contrario, in direzione monte-mare, schiantandosi violentemente con la parte anteriore del grosso mezzo di trasporto pubblico e rimbalzando all’indietro sull’asfalto per circa 30 metri. Un urto devastante, che ha procurato al ragazzo ferite molto serie, tanto che i primi soccorritori hanno immediatamente allertato l’eliambulanza per il suo trasferimento all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Col 22enne che è partito e arrivato al nosocomio dorico in stato di incoscienza.

Nel pomeriggio di ieri le notizie descrivevano una situazione ancora estremamente critica, con il giovane sempre in coma, con un polmone collassato e il viso devastato dall’urto. Insomma, una condizione molto, molto, delicata. Le ore che passano fanno sicuramente sperare in una evoluzione positiva delle condizioni del ragazzo, ma purtroppo le incognite rimangono.

Il velivolo che ha trasportato il ferito ad Ancona è atterrato nelle vicinanze dell’incidente e sembra che prima del suo decollo verso la struttura del capoluogo, il 22ene sia stato più volte sottoposto dai sanitari arrivati con le ambulanze su gomma alle procedure di rianimazione, a testimonianza della gravità della sua condizione. La notizia dell’incidente, nella giornata di ieri, si è diffusa rapidamente sia nella comunità di Colli al Metauro che di Sant’Ippolito, generando un diffuso senso di preoccupazione.

Tutti, in questo memento, stanno facendo il tifo per un ragazzo le cui condizioni sono reputate molto gravi, ma il cui cuore continua a battere, nella speranza che l’epilogo sia positivo.

Sandro Franceschetti