Giovane preso con la droga. Era al parco dei Passeggi

Un altro arresto per droga a Fano, a pochi giorni dal blitz dei Carabinieri nel quartiere Vallato–San Lazzaro. Stavolta a intervenire con un controllo mirato è stata la Polizia Locale, al comando di AnnaRita Montagna, che il 25 aprile ha fermato un 30enne fanese, originario di Recanati, all’interno del parco pubblico dei Passeggi, in pieno centro città. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di sostanze stupefacenti già confezionate per lo spaccio e di numeroso materiale sospetto.

L’operazione è scattata in seguito a segnalazioni di residenti preoccupati per il degrado e la turbativa della quiete pubblica in quel polmone verde a pochi passi dal centro storico, nato pensandolo come luogo di gioco per i bambini. Dopo l’arresto, la perquisizione domiciliare ha riservato ulteriori sorprese e l’aggiunta del capo d’imputazione della ricettazione: nell’abitazione del giovane sono stati infatti sequestrati numerosi computer portatili, alcuni droni, orologi preziosi, documenti intestati a terzi, carte bancarie e strumenti di pagamento di dubbia provenienza. Processato per direttissima il giorno seguente, il 30enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso il Comando di Polizia Locale di fano. "Ringrazio la Polizia Locale – dichiara il Sindaco di Fano, Luca Serfilippi – per l’eccellente lavoro svolto sul territorio. Questa operazione conferma l’importanza dei controlli nei luoghi pubblici per garantire sicurezza e legalità. La presenza attiva degli agenti rappresenta un presidio fondamentale contro ogni forma di degrado urbano e criminalità". L’arresto arriva a pochi giorni di distanza da un altro episodio analogo, avvenuto nel quartiere Vallato–San Lazzaro, dove un 46enne era stato colto in flagrante dai Carabinieri mentre spacciava cocaina sotto casa. Anche in quel caso, determinanti erano state le segnalazioni dei cittadini.

L’uomo era stato condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) e a una multa da 2.400 euro. Due episodi in pochi giorni che confermano l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio e la crescente collaborazione tra cittadini e istituzioni nel contrasto alla microcriminalità. Tiziana Petrelli