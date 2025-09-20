La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Fano
CronacaGiovane trovato nel parco con la droga in tasca
20 set 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Giovane trovato nel parco con la droga in tasca

E’ accaduto a Marotta, nel piccolo giardino di via Milano. I carabinieri l’hanno sorpreso con le dosi. Arrestato e portato in caserma

I carabinieri hanno deciso di intervenire con un controllo mirato nel giardino di Marotta

I carabinieri hanno deciso di intervenire con un controllo mirato nel giardino di Marotta

Per approfondire:

Strani movimenti, incontri rapidi e passaggi di mano che non sono sfuggiti agli occhi dei residenti. Così il piccolo parco di via Milano, a Marotta, era finito da giorni sotto osservazione. Le segnalazioni ai carabinieri parlavano chiaro: quel giardinetto accanto alla stazione non era più solo un luogo di sosta, ma un punto di spaccio. E così giovedì pomeriggio i militari della stazione hanno deciso di intervenire con un controllo mirato e hanno fermato un uomo che girava tra le panchine.

Si tratta di un trentenne originario della Guinea, in Italia da due anni, richiedente asilo politico. Nelle sue tasche i carabinieri hanno trovato 26 grammi tra hashish e marijuana, già suddivisi in 24 dosi pronte per la vendita. Lo hanno arrestato e portato in caserma. L’uomo non ha una fissa dimora, ma lavora saltuariamente a chiamata in un’azienda della zona. Una vita precaria, tra qualche turno di lavoro e tanta incertezza: ieri mattina, all’udienza di convalida in tribunale a Pesaro, il trentenne (difeso dall’avvocato Silvia Pierini) ha patteggiato sei mesi di pena. L’operazione dei carabinieri è stata la risposta a un quartiere che chiedeva da tempo più controlli.

Le segnalazioni dei residenti, sommate agli appostamenti dei militari, hanno permesso di chiudere il cerchio e sorprendere lo spacciatore con la droga già pronta in tasca. E l’episodio di giovedì non è un caso isolato: i piccoli parchi, le stazioni, le zone di passaggio diventano spesso terreno fertile per lo spaccio al dettaglio. Determinante è stata la collaborazione dei residenti che hanno più volte segnalato quel continuo andirivieni sospetto. Le indicazioni hanno orientato i controlli e permesso di cogliere l’uomo con la droga già pronta nelle tasche. Intanto a Marotta resta la fotografia di un parco strappato per qualche tempo al degrado e restituito alla sua funzione originaria. Ma anche la consapevolezza che la partita, purtroppo, è tutt’altro che chiusa.

Antonella Marchionni

© Riproduzione riservata

