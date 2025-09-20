Giovane trovato nel parco con la droga in tasca

Strani movimenti, incontri rapidi e passaggi di mano che non sono sfuggiti agli occhi dei residenti. Così il piccolo parco di via Milano, a Marotta, era finito da giorni sotto osservazione. Le segnalazioni ai carabinieri parlavano chiaro: quel giardinetto accanto alla stazione non era più solo un luogo di sosta, ma un punto di spaccio. E così giovedì pomeriggio i militari della stazione hanno deciso di intervenire con un controllo mirato e hanno fermato un uomo che girava tra le panchine.

Si tratta di un trentenne originario della Guinea, in Italia da due anni, richiedente asilo politico. Nelle sue tasche i carabinieri hanno trovato 26 grammi tra hashish e marijuana, già suddivisi in 24 dosi pronte per la vendita. Lo hanno arrestato e portato in caserma. L’uomo non ha una fissa dimora, ma lavora saltuariamente a chiamata in un’azienda della zona. Una vita precaria, tra qualche turno di lavoro e tanta incertezza: ieri mattina, all’udienza di convalida in tribunale a Pesaro, il trentenne (difeso dall’avvocato Silvia Pierini) ha patteggiato sei mesi di pena. L’operazione dei carabinieri è stata la risposta a un quartiere che chiedeva da tempo più controlli.

Le segnalazioni dei residenti, sommate agli appostamenti dei militari, hanno permesso di chiudere il cerchio e sorprendere lo spacciatore con la droga già pronta in tasca. E l’episodio di giovedì non è un caso isolato: i piccoli parchi, le stazioni, le zone di passaggio diventano spesso terreno fertile per lo spaccio al dettaglio. Determinante è stata la collaborazione dei residenti che hanno più volte segnalato quel continuo andirivieni sospetto. Le indicazioni hanno orientato i controlli e permesso di cogliere l’uomo con la droga già pronta nelle tasche. Intanto a Marotta resta la fotografia di un parco strappato per qualche tempo al degrado e restituito alla sua funzione originaria. Ma anche la consapevolezza che la partita, purtroppo, è tutt’altro che chiusa.

Antonella Marchionni