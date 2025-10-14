Giovani talenti da esportazione. Pierantoni conquista Bagdad

Non capita tutti i giorni che un giovane studente del Politecnico di Milano vinca un concorso internazionale in Iraq. È successo al fanese Valentino Pierantoni, 25 anni all’ultimo anno della Magistrale, a capo di un’equipe del Dipartimento di Architettura sperimentale dell’ateneo milanese che a Bagdad ha vinto il Tamayouz Award (significa Premio di eccellenza) al "Arab Architecture Festival 2025", intitolato "Hear Baghdad".

La cerimonia finale, al quale ha presenziato Valentino Pierantoni si è svolta nella capitale irachena dall’1 al 5 ottobre scorso. Il progetto dei ragazzi italiani riguardava la Nuova stazione Centrale di Bagdad ed ha ha sbaragliato una lunga lista di concorrenti selezionati dalla Commissione del Dewan Award for Architecture: ben 110 team provenienti da 28 Paesi. Organizzato dal Tamayouz Excellence Award, il festival, che è a cadenza biennale, si pone come la principale piattaforma del Medio Oriente per il dibattito architettonico e lo scambio culturale. Nell’arco dei cinque giorni, riunisce architetti, urbanisti, designer, accademici, studenti, responsabili politici e istituzioni culturali dei Paesi arabi e premia i vincitori del concorso internazionale. Alle spalle degli studenti italiani si sono classificati al secondo posto la Yildiz Technical University (Turchia) e al terzo il Brick Wave (Stati Uniti).

È stato proprio Valentino Pierantoni, che ha fondato il Dipartimento di Architettura Sperimentale del Politecnico di Milano insieme a Mattia Azzolina, Rossella di Cristo, Marco Tullio Romano e Massimo Macrì, a illustrare il progetto della nuova stazione ferroviaria di Badgad e a ricevere dalle mani del presidente della Giuria, il libanese Jala Makhzoumi professore dell’American University of Beirut, il prestigioso riconoscimento che premia le abilità e il coraggio dei giovani "cervelli" italiani.

sil.cla.