Giro, scatta il conto alla rovescia: vanno liberati duemila posti auto

Fano, 15 maggio 2024 – ​​​​​​Da oggi scatta il conto alla rovescia e con lui iniziano i divieti di sosta, per l’arrivo del Giro d’Italia. L’attenzione massima è dalle 16 quando occorrerà aver già liberato dalle auto parcheggiate i controviali di viale Gramsci, via Primo Maggio, via delle Rimembranze e il Pincio (ovvero in tutto il cosiddetto circuito del Carnevale) ma anche il parcheggio della caserma e quello del foro boario dove però il divieto di sosta scatterà più tardi, alle 20, per agevolare l’accesso in ospedale.

Qui infatti già da stasera saranno piazzati i mezzi al seguito della corsa rosa. Mentre lungo il tragitto del Giro le auto dovranno essere spostate entro le 8.30 di domani mattina, pena rimozione coatta. Sono circa 2mila i posti auto da liberare nelle prossime ore e 178 le strade da chiudere al traffico domani dalle 13 alle 18 lungo i 28 chilometri finali, in territorio fanese, dei 192 totali sulle gambe dei ciclisti impegnati nella 12° tappa del Giro d’Italia che da Martinsicuro arriverà a Fano.

Le strade chiuse

Per tutto questo tempo ai mezzi pesanti sarà interdetta la circolazione nel territorio comunale, con l’obbligo di imboccare l’autostrada dai caselli di Pesaro e Marotta per superare l’impasse fanese. In ogni caso, per tutti, è consigliato il transito in superstrada per evitare di trovarsi imbottigliati nel reticolo viario cittadino, modificato dal transito della carovana rosa.

Inevitabili i disagi per il trasporto pubblico che vede fermate soppresse e il terminal del Pincio, spostato nel parcheggione di via della Giustizia. Se domani mattina il trasporto degli studenti fuori sede è garantito per l’andata, per il ritorno ai ragazzi che frequentano gli istituti di Pesaro è consigliato di utilizzare il treno. A Fossosejore infatti il traffico sarà deviato verso l’Ardizio e la Mombaroccese.

Il programma

Intanto fervono i preparativi per domani, quando assieme al Giro la città si animerà di iniziative in Rosa. Il Pincio si trasforma in ‘GiroLand’: un grande spazio, organizzato in collaborazione con il gruppo RCS Sport, di accoglienza di atleti, sponsor, giornalisti, da vivere, visitare, fulcro delle attività e punto di partenza delle numerose uscite a piedi o in bici, ma anche teatro di progetti legati al mondo della due ruote e palcoscenico di spettacolo di bike e trial show. La festa si animerà intorno alle 14 con i simboli della cultura cittadina: sfila il corteo mascherato del Carnevale di Fano capitanato dalla Musica Arabita e il gruppo storico La Pandolfaccia composto da armati, musici e sbandieratori. Tanta musica e colore grazie anche a Pink Eventi con uno spettacolo che vuole portare un messaggio di pace e bellezza.

A seguire, intorno alle 15, è previsto l’arrivo del Giro E ovvero dei ciclisti con biciclette da corsa a pedalata assistita. L’arrivo degli atleti, nei pressi dell’ex caserma Paolini (Viale Gramsci) è previsto invece intorno alle 16.30 e sarà preceduto dalla lunga carovana rosa. Il percorso dell’ultimo chilometro è completamente transennato, l’accesso di cittadini e visitatori per posizionarsi nelle prime file e assistere all’arrivo della corsa è libero. Il Giro si vive in tutti i quartieri di passaggio, sarà infatti festa in tutta la città grazie alla collaborazione con le associazioni che saluteranno la corsa con allestimenti in rosa e tanti eventi tematici, coreografie spettacolari per omaggiare la storia del ciclismo.