Giù altra saracinesca storica: addio a ’Tutto Pepe’

Dopo quasi 10 anni di gestione da parte di Rosa e del marito Rino si appresta ad abbassare le saracinesche una delle attività più apprezzate di San Costanzo, che ha rappresentato un punto di riferimento per tante famiglie del posto e anche di fuori paese. Si tratta della macelleria ‘Tutto Pepe’ (dal cognome di lui, Rino Pepe) situata nel centralissimo corso Matteotti, che ora, a meno di miracoli dell’ultimo minuto, rimarrà sprovvisto di un esercizio commerciale importante: l’unica macelleria di tutto il paese, eccezion fatta per quella presente nel supermercato Coal. Una decisione sofferta, quella della coppia, originaria di Sorrento, e che abita a San Costanzo dall’agosto 2006, arrivata in Valcesano con tanti propositi.

"Io all’inizio ero impiegata in un ufficio di consulenza di Fano – racconta Rosa - ,mentre mio marito ha lavorato prima nell’ambito dei ripascimenti delle spiagge e poi per una grossa azienda di sfruttamento del attività idriche. Dopodiché, nel 2016, abbiamo rivelato l’attività di macelleria del centro cittadino, che era operativa da oltre 40 anni, facendo anche specifici corsi al riguardo". "Adesso, invece – aggiunge Rosa – nessuno vuol rilevare la nostra attività, e ciò, oltre a rappresentare una cosa negativa per il centro paesano di San Costanzo, rappresenterà anche la fine di un’attività locale incentrata sulla qualità". Mamma di due figli: un maschio 20enne che sta facendo il secondo anno di ingegneria meccanica a Forlì e una ragazza 18enne che si laurerà quest’anno all’istituto nautico di Ancona, Rosa e Rino hanno deciso di tornare in Campania, dove l’uomo ha già trovato impiego e lei ha già diverse prospettive, sempre nell’ambito delle attività commerciali, dove in questi anni hanno maturato esperienza a San Costanzo.

"Il fatto che nessuno sembra interessato a rivelare la nostra attività – confessa Rosa - è motivo di grande dispiacere. Già da mesi abbiamo messo annunci per passare di mano l’attività, ma non abbiamo avuto riscontro, e ci dispiace che il centro del paese sia destinato a rimanere senza un’attività di questo tipo". "Ci sono state persone che hanno chiesto informazioni, ma non si è ancora concretizzato nulla. Si sappia che noi cercheremo di favorire un eventuale cambio di mano, per garantire al paese la prosecuzione dell’attività. San Costanzo, dove abbiamo vissuto per quasi 20 anni, è nel nostro cuore e desideriamo che abbia il meglio dei servizi". Sandro Franceschetti