Giulio Cesare e il passaggio del Rubicone. Ne parla Goffi all’Università stacciolana

"Ciao Giulio Cesare: alea iact est (‘il dato è tratto’)", è il titolo dell’incontro in programma per domani alle 21 al circolo Acli di Stacciola nell’ambito delle iniziative della ’Luis’, Libera università interculturale stacciolana, ideata dai cittadini di Stacciola e dal circolo Acli che ospita gli eventi nella propria sede. La serata sarà a cura di Stefano Goffi (foto). "Generale dalle qualità insuperate, feroce e spietato condottiero, ma anche gentile e di buone maniere – si legge nella presentazione dell’iniziativa -. Lucido calcolatore, fin da giovane sa esattamente dove vuole arrivare e utilizzerà ogni mezzo per raggiungere i suoi obiettivi. Forse, l’unica cosa che non aveva pianificato era il passaggio del Rubicone".