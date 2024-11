Fano, il ‘paperone’ in giunta? Non è Serfilippi. Ecco tutti i redditi

Fano, 21 novembre 2024 – Il ‘paperone’ della giunta Serfilippi è il leghista Alberto Santorelli. Super assessore con ben 11 deleghe ‘pesanti’ tra le quali il turismo, i grandi eventi, il bilancio e lo sport, Santorelli che è un consulente assicurativo, con laurea in Scienze giuridiche, ha dichiarato nel 2024 per l’anno 2023 un reddito complessivo di 59.699 euro, mentre nella campagna elettorale per le elezioni di giugno 2024 ha investito 6.483 euro.

Per quanto riguarda i redditi 2023, in base ai dati pubblicati sul sito del Comune (obbligatori per legge), il secondo posto, con 53.425 euro spetta a Luca Serfilippi, consigliere regionale della Lega fino a giugno 2024 quando, al primo turno, è stato eletto sindaco di Fano. Proprio per la sua candidatura a sindaco, Serfilippi, laurea magistrale in Economia e Managment conseguita all’Università Politecnica di Ancona, che parla inglese e tedesco, è tra tutti componenti della giunta colui che ha speso di più nella campagna elettorale (16.011,33 euro).

Nella classifica dei redditi segue Lucia Tarsi (Fratelli d’Italia), docente di matematica e fisica al liceo Nolfi, assessore alla Cultura e ai Servizi educativi, con un reddito complessivo di 52.860 euro e 4.483,83 euro di spese elettorali. Ha, invece, dichiarato un reddito di 39.232 euro e nessuna spesa elettorale l’assessore ai Servi educativi e alla Tutela degli animali Loredana Maghernino.

Sostituto commissario del corpo di polizia penitenziaria, laurea magistrale in Giurisprudenza, Master di II livello in Scienze Criminologiche, Maghernino nell’esecutivo di centro destra è espressione della lista Civici Fano. E’ di 37.598 il reddito complessivo dichiarato dall’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari, laurea in ingegneria elettronica conseguita all’Università Politecnica delle Marche. Arriva da Aset, l’assessore alla Viabilità, Verde pubblico e Igiene Ambientale, Alessio Curzi, il cui reddito complessivo per il 2023 dichiarato nel 2024 è di 34mila 731 euro, mentre sono state ridotte al minimo (505,79 euro) le spese elettorali. Curzi è un esponente della lista civica del sindaco Fano Cambia Passo. Avvocato, laurea in Giurisprudenza all’Università di Urbino, il vice sindaco e assessore all’Urbanistica Loretta Manocchi (Fratelli d’Italia) ha dichiarato un reddito complessivo lordo di 28.586 euro e spese elettorali per un importo di 2.461,80 euro. Chiude la classifica l’assessore alla Difesa della costa, l’imprenditore Mauro Talamelli (Forza Italia) con un reddito complessivo di 25.735 euro e nessuna spesa elettorale in quanto non candidato al consiglio comunale.

Talamelli, che dichiara di parlare inglese, francese e albanese, è sicuramente al primo posto per quanto riguarda la situazione patrimoniale. Dalla dichiarazione pubblicata sul sito comunale risulta proprietario di una abitazione, di un terreno e di uno stabilimento balneare e comproprietario al 33% di un fabbricato e di un terreno. Buona posizione anche per Ilari che nella dichiarazione patrimoniale elenca la proprietà al 100% di un fabbricato, al 50% di altri due fabbricati e di un terreno e di un ulteriore fabbricato al 16,66%.