Gli alberghi sono già sold out. Cecchini: "Mai successo prima"

Il Carnevale di Fano 2025 sembra partire proprio con il piede giusto, segnando un clamoroso successo già prima dell’uscita dei giganti di cartapesta dai capannoni. Gli alberghi della città, infatti, per il weekend della prima sfilata (16 febbraio) hanno registrato già il tutto esaurito, un risultato che il presidente degli Alberghi Consorziati definisce "straordinario" e "mai raggiunto prima nella giornata inaugurale dell’evento".

Un boom di presenze che conferma l’attrattività della manifestazione. "Registrare il sold out nelle strutture alberghiere alberghiere cittadine già nel primo fine settimana - dice il presidente Luciano Cecchini - è un segnale straordinario. Se queste sono le premesse, siamo fiduciosi anche per le prossime due domeniche, con la speranza di confermare il trend positivo e accogliere altri visitatori". Il boom di presenze è frutto di una strategia di promozione portata avanti dall’Ente Carnevalesca, ma anche di una serie di eventi collaterali che hanno reso il weekend ancora più attrattivo. Fondamentale la collaborazione con i camperisti, che hanno scelto Fano per trascorrere il fine settimana, e la concomitanza con la Coppa Carnevale di Nuoto, che ha portato in città atleti, tecnici e accompagnatori da tutta Italia. A questi si sono aggiunti i volontari Avis, arrivati da ogni parte del Paese per partecipare all’evento.

Intanto oggi il cartellone di appuntamenti continua a partire dalle 10 quando, alla Fabbrica del Carnevale, è prevista la visita guidata con la guida Manuela Palmucci. Alle 13, invece, alla nuova Beach House, spazio allo sport con il Torneo di Carnevale di Beach volley 2x2 misto. Nel tardo pomeriggio, alle 18:30, il Bon Bon Art Caffè ospiterà la semifinale del concorso di bellezza "La Splendida del Carnevale – Se puoi sognarlo, puoi farlo" a cura di Pink Eventi.

Tiziana Petrelli