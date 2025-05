Gli amici della Eagles Aviation: "Lo aspettiamo"

"Luca sta bene, ci siamo subito voluti rassicurare sulle sue condizioni di salute: lo aspettiamo a Fano". Appena si è sparsa la notizia dell’incidente delle Frecce Tricolori, martedì a Pantelleria, alla Eagles Aviation Academy di Fano, la scuola di volo per diventare piloti civili, è scattata la preoccupazione per le condizioni del 32enne fanese Luca Battistoni pilota della Pattuglia acrobatica nazionale. Proprio alla Eagles Aviation di Fano Luca Battistoni ha conseguito il 15 aprile 2022 anche il brevetto di istruttore di volo sostenendo l’esame con il pilota Alitalia Giordano Filippetti. La presenza di Luca Battistoni nella Pattuglia acrobatica nazionale è per tutti motivo di orgoglio.

"La Pan – fanno notare dalla scuola di volo fanese – con i suoi 10 aerei (nove in formazione ed un solista ndr) è la più numerosa al mondo ed una delle migliori a livello internazionale". A proposito dell’incidente di martedì, l’aeronautica militare sul sito ufficiale ha parlato di "una separazione anomala della formazione durante la manovra del cardiode che ha imposto l’interruzione del programma acrobatico". Pare che i tre aerei abbiano perso l’assetto volteggiando nel cielo, ma che i piloti siano riusciti a riprendere il controllo e ad atterrare. Una parte dei velivoli si sono diretti all’aeroporto militare di Trapani, gli altri sono atterrati a Pantelleria e tra questi anche l’aereo pilotato dal capitano Luca Battistoni (Pony 8). "Durante l’atterraggio a Pantelleria, un velivolo – hanno scritto sul sito dell’aeronautica militare – a causa di un problema tecnico di controllabilità al ruotino anteriore, è uscito fuori pista al termine della corsa di decelerazione al suolo. Il pilota Luca Battistoni non ha riportato alcun problema di salute".

