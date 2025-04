"Gli Itinerari della Bellezza?. Ora anche in formato regionale"

È stato un Teatro della Fortuna gremito quello che ha accolto la presentazione 2025 dell’Itinerario della Bellezza di Confcommercio, che quest’anno per la prima volta travalica i confini della provincia per abbracciare il territorio delle Marche. Una svolta storica per il progetto di promozione turistica nato 7 anni fa con appena 5 comuni e oggi esteso a 28, con Corinaldo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme e San Costanzo. A salire per prima sul palco è stata la direttrice di Confcommercio Agnese Trufelli, che ha sottolineato la portata della novità: "E’ un progetto delle Marche intere che mi auguro possa continuare a crescere". Un progetto che funziona, ha aggiunto, come dimostrano i numeri: un aumento del 30% dei visitatori nelle strutture coinvolte, 16 collaboratori fissi, senza contare il personale delle 17 sedi. "Conoscete altri progetti così? Che uniscono pubblico e privato, creando economia diffusa?" ha chiesto.

Dopo di lei Barbara Marcolini, presidente Confcommercio Fano e il sindaco Luca Serfilippi entrambi orgogliosi di ospitare l’evento. Non è mancato il plauso istituzionale, affidato all’assessore regionale Francesco Baldelli. "Le Marche emozionano in ogni angolo. Dobbiamo vendere destinazioni" ha detto. A chiudere è stato Amerigo Varotti, anima del progetto, che ha ringraziato collaboratori e sponsor, rivendicando il ruolo dell’Itinerario come vera Dmo (destination management organization): "Produzione, marketing, brand, press-tour, social media… noi già facciamo tutto questo. Pensare di rifare da capo un’altra Dmo è uno spreco di risorse". Da qui anche una stoccata al Pd, "che vorrebbe smantellare l’Atim, Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche. Noi l’abbiamo voluta, perché è uno strumento più snello ed efficace rispetto alla burocrazia degli enti pubblici". E, a suggellare la serata, la musica dell’Aldemaro Moltedo Jazz Band. "La musica è bellezza, è strumento di pace", ha citato Varotti, ricordando le parole di Papa Francesco e strappando l’applauso più grande.

Tiziana Petrelli