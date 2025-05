Gli Its? Meglio dell’ufficio di collocamento

di Anna Marchetti

"L’85,2 % dei diplomati trova lavoro entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, mentre è del 93% la coerenza tra percorso di studi e ruolo ricoperto". Sono i risultati del percorso di crescita degli Its Marche (Istituti tecnologici superiori) che emergono dal monitoraggio nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione su 109 Its per il biennio 2021-2023. Lo studio è stato presentato ieri mattina alla Memo con la testimonianza di alcuni giovani che hanno frequentato o stanno frequentando i corsi e dei quattro presidenti degli Its (Roberto Girolamini, Stefano Zannini, Andrea Santori e Gabriele Marchetti), dell’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi, dell’assessore comunale ai Servizi educativi, Loredana Maghernino, del dirigente regionale Massimo Rocchi e della rappresentante dell’ufficio regionale Carmina Pinto.

Nelle regione gli Its, istituti ad alta specializzazione tecnologica post diploma, sono 4, e sono presenti: a Fano (tecnologie per i beni e le attività turistiche e culturali e per il turismo, tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati); a Fabriano (energia, meccatronica, tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati); a Porto Sant’Elpidio (sistema moda, sistema agroalimentare, mobilità sostenibile e logistica, meccatronica, tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati); a Recanati (sistema casa e ambiente, meccatronica, chimica e nuove tecnologie della vita, mobilità sostenibile e logistica). Dall’indagine nazionale emerge come il numero degli occupati, al termine del percorso Its, sia cresciuto in maniera continuativa partendo dai 67 del 2013 ai 196 del 2023 "con un ulteriore accelerazione – ha fatto notare il dirigente Rocchi – negli ultimi 3 anni".

Dal biennio 2022-2024 al 2024-2026 i corsi avviati sono passati da 15 a 26, gli allievi iscritti da 375 a 562 le risorse da 4.955.235 euro a 12.525.152 euro. "L’85% di chi frequenta gli Its – ha sottolineato l’assessore regionale Aguzzi – trova occupazione e il lavoro è coerente con il percorso intrapreso". Il sondaggio ha anche messo in evidenza come "4, dei 15 percorsi esaminati, sono tra i 260 premiati a livello italiano con un contributo per il potenziamento della didattica". Altro elemento significativo è l’incidenza delle imprese partner: gli Its delle Marche hanno guadagnato il terzo posto nazionale in quanto "collaborano, con ciascuno, circa 35 aziende contro una media italiana di 21".

Inoltre negli Its Academy regionali "la presenza femminile è al 34,1%, al secondo posto del ranking nazionale". "Questi dati – commentano dalla Regione – testimoniano il percorso di crescita degli Its Marche che hanno saputo interpretare e anticipare le esigenze del mercato offrendo ogni anno un’offerta formativa sempre più solida e vicina alle aziende".