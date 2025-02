Gli occhi del mondo sull’Artico. Una nuova sfida per l’intelligence

Un libro più che mai d’attualità e un’ospite straordinaria saranno protagonisti dell’incontro di martedì 18 (ore 18,30) a Passaggi Libri e Caffè, nel centro storico di Fano (piazza Sansovino, 3). Lei è Emanuela Somalvico, direttore dell’Osservatorio di Intelligence sull’Artico della Società Italiana di Intelligence, e il suo libro, “Prospettiva Artico“, edito dalla Fondazione Margherita Hack, fa il punto su cosa sta succedendo nell’Artico, zona del pianeta decisiva per misurare le conseguenze del cambiamento climatico e su cui si sta concentrando il forte interesse degli ambienti di geopolitica e della finanza internazionale.

A conversare con l’autrice, ci sarà il giornalista del Resto del Carlino Giovanni Lani, che è anche fondatore dell’Urbino Award, il premio dell’Italia per la stampa americana. Le mira dichiarate di Trump sulla Groenlandia (molto esplicite e dirette, fatte con un crescendo che è quasi una escalation) e sul Canada non sono solo intemperanze verbali, ma raccontano in modo chiaro che le sfide internazionali si giocheranno proprio nell’Artico, dove il riscaldamento globale sta favorendo lo sfruttamento delle risorse naturali e l’apertura di nuove rotte.

L’interesse politico, economico e militare verso l’Artico corre in parallelo con quello accademico e del mondo scientifico, che già da decenni approfondisce le conseguenze dovute al cambiamento climatico, le cui ripercussioni si riverberano già pesantemente sul mondo animale. Nel libro vengono forniti elementi per approfondire la conoscenza del mondo artico, degli attori che vi si muovono e per osservare lo scenario in rapido movimento tra lo scioglimento dei ghiacci e le nuove rotte marittime, che aprono orizzonti di opportunità e sfide del tutto nuovi.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per il calendario completo degli eventi si può far riferimento al sito internet www.passaggilibriecaffe.it