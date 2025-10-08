Gli studenti di Mondolfo a lezione di defibrillatore

La formazione sul primo soccorso è arrivata in classe, anzi nelle classi, alla secondaria di primo grado ‘Enrico Fermi’ di Mondolfo, grazie a una bella e importante iniziativa di MarcheVita Ets, la cassa mutua del Banco Marchigiano, in collaborazione con la scuola. Gli studenti hanno potuto partecipare a una lezione sull’uso del defibrillatore, spiegato loro nei minimi dettagli da un esperto. "Una lezione che si è tradotta in un investimento di valore per l’intera comunità – sottolinea il presidente di MarcheVita, Patrizio Frati – perché ha contribuito a diffondere la cultura della prevenzione e del primo soccorso; e a sensibilizzare le nuove generazioni a comportamenti responsabili. Si tratta della prosecuzione di un progetto che abbiamo avviato da tempo che va oltre la semplice donazione di strumenti salvavita, perché mette al centro la formazione dei ragazzi e la costruzione di una comunità più consapevole e solidale". In occasione di questa iniziativa MarcheVita ETS ha anche destinato un contributo alla scuola per la realizzazione di un progetto ispirato al matematico Fibonacci, finalizzato alla creazione di un’aula a cielo aperto. Accanto a Frati erano presenti tra gli altri il presidente del Banco Marchigiano Sandro Palombini, il direttore Massimo Tombolini e il dirigente scolastico Alessandro Impoco.

s.fr.