Gnl alla Tombaccia: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Lunedì sarà una giornata cruciale per il fronte ambientalista che da mesi si oppone alla realizzazione dell’impianto di liquefazione di gas naturale (Gnl) in zona Tombaccia. In quella data, infatti, il Comitato "Pesaro: no Gnl" e l’associazione "Iniziativa per l’Europa e l’Ambiente" depositeranno il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (Via) positiva rilasciato dal Ministero dell’Ambiente. Il ricorso – corredato da una corposa documentazione tecnica e normativa – è stato redatto dall’avvocato Andrea Filippini, figura già nota per le sue battaglie legali in difesa del territorio, tra cui quella contro la discarica di Riceci. Tra gli allegati spicca anche la relazione del Comitato etico scientifico di Europa Verde, firmata dal professor Sergio Ulgiati, esperto di chimica ambientale.

Sempre il 5 maggio i rappresentanti del Comitato, Lisetta Sperindei e Roberto Malini, incontreranno il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti e i tecnici del Comune per un confronto sulle criticità del progetto. Un’apertura al dialogo arrivata dopo la consegna della ‘Lettera aperta al sindaco’, protocollata lo scorso 22 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Terra.

"Accogliamo con soddisfazione questa disponibilità dell’amministrazione a confrontarsi - dichiarano gli attivisti - e ci presenteremo con spirito collaborativo ma deciso, per ribadire i gravi rischi ambientali e sanitari dell’impianto".

I punti contestati riguardano l’assenza di simulazioni d’incidente, la mancanza di dati meteo e dispersione del gas, la vicinanza a zone abitate e sensibili, l’emissione di sostanze patogene, la presenza di altre attività a rischio e un presunto difetto di istruttoria nel valutare i rischi cumulativi. Il Comitato auspica quindi che l’incontro possa "essere l’inizio di un cambio di passo, nel segno della trasparenza e della tutela del territorio".

Ti.Pe.