Gomme squarciate al cimitero a Fano: denunciato il castigatore con le forbici

Il parcheggio del cimitero e una gomma a terra. Sono state circa 15 le denunce presentate

Fano, 12 gennaio 2023 – E’ finito l’incubo delle gomme squarciate. Non si trattava dell’opera di un gruppetto di ragazzini scapestrati, ma del disagio psichico e sociale di un uomo di 45 anni che alla fine è stato denunciato per danneggiamento, porto "d’armi", ma anche per atti osceni in luogo pubblico e guida in stato di ebbrezza. A incastrarlo sono state le indagini lampo condotte dai poliziotti del commissariato di Fano con la collaborazione degli agenti della Polizia Locale, che hanno visionato le immagini delle telecamere di video sorveglianza cittadina fornendo la chiave di volta all’indagine. Ad incastrare l’uomo, un italiano residente in un comune limitrofo, è stato infatti l’atto vandalico perpetrato intorno alla mezzanotte di domenica nei confronti di un paio di auto parcheggiate alla Rocca Malatestiana. Poi, collegando tutti i tasselli, ai poliziotti è risultata chiara la fotografia contenuta nel puzzle: 15 denunce fatte da altrettanti cittadini dopo la notte brava tra domenica e lunedì, dove ad altrettante automobili parcheggiate per lo più nel parcheggio del Cimitero centrale, ma anche in via Nazario Sauro, via Giulio Cesare e per l’appunto alla Rocca, erano state squarciate le ruote con le forbici, a chi 2 e a chi tutte e 4. "Sulla base degli...