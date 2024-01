Gonzalez apre e chiude i conti. L’Alma torna con un punto

2

(4-3-3): Cerroni 6; Camara 6, Panaro 6, Ceccuzzi 6 (23’ st Acunzo 6), Ruggieri 6,5; Visani 6, Caon 7, Antogiovanni 6 (35’ st Iacovetta sv); Fontana 7, Lisi 6 (33’ st Ramos Lopez 6), Iacullo 6. All. Marmorini 6.

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2): Guerrieri 6; Pensalfini 6, Allegrucci 6, Urbinati 6, Mancini Al. 6; Tomassini Al. 6, Kalombo 6 (39’ st Antonioni sv), Giuli 6 (5’ st Roberti 6), Padovani 6 (32’ pt Pierfederici 6); Gonzalez 7,5, Brunetti G. 6 (16’ st Malshi 6). All. Cornacchini 6.

Reti: 22’ pt (rig.) e 32’ st Gonzalez (AJF), 30’ pt Fontana (V), 46’ Caon (V).

Note: ammoniti Cerroni (V); Brunetti G., Roberti e Tomassini Al. (AJF).

Arbitro: Nunckchedy di Caltanissetta 6 (Bosco–Carchesio).

L’Alma Juventus Fano, in un clima da lupi, trova un punto sul campo del Vastogirardi. Un punticino che serve a entrambe le squadre soltanto per muovere la classificca. Nella prima frazione, già al 4’ il Vastogirardi va vicino al vantaggio con un tiro-cross, sugli sviluppi di un corner, su cui non interviene alcun attaccante. Due minuti dopo, su traversone di Panaro, Fontana manca di testa l’aggancio. Dopo un rilancio maldestro di Guerrieri, al 9’, Caon raccoglie palla e mette al centro, ma Lisi non incide. Al 13’ sempre giallocelesti pericolosi con Ceccuzzi. Il pressing altomolisano è costante e porta ad una conclusione di Antogiovanni dal limite al 14’ (Guerrieri risponde nuovamente presente). Al 19’ la prima risposta del Fano con una conclusione debole di Padovani. Poi i marchigiani passano per un intervento maldestro di Cerroni che provoca il rigore realizzato da Gonzalez (22’). Il Vastogirardi non ci sta e si rende pericoloso con Fontana al 27’ e, due minuti dopo, con Ceccuzzi al 29’. Al 30’ arriva il pari messo a segno da Fontana. Mentre inizia a calare la nebbia sul ‘Di Tella’, al 45’ a provarci è Lisi, ma il suo tiro è debole.

Nella ripresa, subito in avvio l’undici di Marmorini mette la freccia e si porta in vantaggio con Caon. Al 58’ potrebbe arrivare anche il tris per gli altomolisani: Fontana mette a centro un pallone invitante che Lisi di testa mette fuori. Gli ospiti sono in panne e tentano una sortita solo al 72’ con un tiro, peraltro, senza grosse pretese. Al 75’ i padroni di casa metterebbero a segno anche il 3-1, ma Caon vede tarpate le ali alla possibile doppietta perché la sua posizione è giudicata in fuorigioco.

Due minuti dopo, però, a proposito di doppiette è Gonzalez a metterla a segno per i marchigiani, firmando il 2-2 (sua terza rete in campionato). Ramos Lopez, per i padroni di casa, potrebbe trovare il 3-2 all’86’, ma lo manca.

L’Alma Juventus Fano sale a quota 18 punti insieme alla Tivoli in zona playout, il Vastogirardi insegue a un punto in condominio col Real Monterotondo.