Gran finale del "Samhain celtic festival". La festa pagana al ritmo delle danze irlandesi

di Sandro Franceschetti

Gran finale, oggi a Mondavio, per la terza edizione del ‘Samhain Celtic Festival Marche’: la tre giorni di immersione nelle tradizioni e nella cultura celtica iniziata venerdì. Il Samhain è un’antica festa celtico-pagana, conosciuta come ‘capodanno celtico’, e a Mondavio la Pro Loco ne propone un’interessante rivisitazione attraverso musica, spettacoli, mercati artigianali e momenti di rievocazione in un coinvolgente mix tra storia, intrattenimento e cucina.

La kermesse, a ingresso libero, è patrocinata da Comune, Regione, Confcommercio Marche Nord e Camera di Commercio. Molto ricco il programma studiato dal direttore artistico Paolo Alessandrini, che ha puntato sin dalla prima giornata sulla qualità degli spettacoli e dei workshop di musica e di danze tradizionali irlandesi e più in generale di balfolk (balli di origini popolari), chiamando come protagonisti alcuni grandi interpreti della musica celtica.

Stamattina il via scatterà alle 11,30 con l’accampamento militare degli arcieri e balestrieri e dalle 12 alle 13,30 si potrà assistere all’esibizione, in piazza Matteotti, della band musicale Irish Popcorn. Intanto, a mezzogiorno in punto, ci sarà l’apertura della Locanda del Fossato (nel suggestivo fossato della Rocca roveresca) che servirà invitanti pietanze gastronomiche. Dal primo pomeriggio e fino alle 20 piazza Della Rovere ospiterà l’’area kids’ con giochi e laboratori.

E a far giocare i più grandi ci penseranno dalle 15 alle 22, nei giardini Giacomo Leopardi, i ‘Gazolina Celtic Games’ con sfide che richiameranno le antiche tradizioni celtiche. Ci si potrà cimentare nel lancio del masso, nel tiro alla fune e in altre prove di forza e abilità.

Molto attesa anche l’esibizione itinerante, in tutto il centro storico, degli Herrabundi Musici, ensemble di musica antica, rinascimentale, pastorale e celtica che, nella fattispecie, proporrà quest’ultimo genere. Il loro spettacolo sarà proposto dalle 15,30 alle 16,30 e dalle 17,30 alle 18,30. A movimentare il pomeriggio e la serata anche i Clover con le loro danze irlandesi, gli Zeckyboys e il Celtic DjSet. Dalle 19 apertura delle taverne fino a tarda ora.