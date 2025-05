Gran Galà dell’olio: i bambini a lezione di qualità

I bambini protagonisti al "Gran Galà dell’Olio 2025- L’Oro d’Italia e del Mediterraneo", uno tra i più importanti eventi nazionali dedicato all’olio, in programma domenica, tra il Teatro della Fortuna e piazza XX Settembre. Si chiama "L’Olio in Casa: i bambini incontrano l’olio", l’evento dedicato ai più piccoli (alle 10 al Teatro della Fortuna), nato dalla collaborazione tra Olea e "Fano Città delle bambine e dei bambini" e alcune scuole del territorio: un progetto di educazione alimentare con i più piccoli che hanno consegnato agli organizzatori un campione dell’olio utilizzato a casa da far analizzare agli esperti di Olea: ognuno di loro riceverà un attestato sul livello qualitativo dell’olio di casa. "Un modo – ha spiegato Giorgio Sorcinelli, direttore Olea – per far crescere nei bambini la competenza sull’olio di qualità e per sensibilizzare le famiglie nella scelta del prodotto". "Un’occasione – ha aggiunto l’assessore Loretta Manocchi – di formazione all’interno delle famiglie".

Alle 15 di domenica, sempre al Teatro della Fortuna, si svolgerà la consueta cerimonia di premiazione di produttori e frantoiani. Tra le aziende olivicole partecipanti, provenienti da varie regioni italiane, significativa è la rappresentanza delle Marche e quella della Puglia. Presente anche una nutrita delegazione di olivicoltori croati, provenienti dall’Istria. "Fano accoglierà ancora una volta - commenta Sorcinelli – l’élite dei produttori italiani e mediterranei di extravergini di qualità ai quali saranno consegnati i prestigiosi e meritatissimi premi della 16° edizione del concorso nazionale ‘L’oro d’Italia’ e della 14esima edizione del concorso internazionale ‘L’Oro del Mediterraneo’". Sempre domenica 25 in piazza XX Settembre si svolgerà "ll salotto dell’olio - Sapori in piazza" con mostre d’arte e artigianato artistico, degustazioni di olio, assaggi di pane ed altri prodotti del territorio, visite guidate ‘sopra e sottoterra’. Per il sindaco Luca Serfilippi "con il Gran Galà dell’Olio, Fano si conferma città dell’eccellenza, del gusto e dell’accoglienza". "L’olio extravergine – aggiunge l’assessore al Turismo Alberto Santorelli – fa parte delle nostre peculiarità, al pari dell’Arco di Augusto o del Teatro della Fortuna, dove non a caso si terrà l’evento".

an. mar.