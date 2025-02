Gran Galà, fervono i preparativi. Sarà una notte di divertimento

L’aria di festa si fa sempre più frizzante in città. Già da ieri mattina se ne respirava il profumo sotto il loggiato del Teatro della Fortuna (foto), dove è stato un via vai frenetico di uomini e mezzi a dare il segnale: il Gran Galà di Carnevale è alle porte. I camion del ristorante Il Giardino di San Lorenzo in Campo sono arrivati di buon’ora, scaricando forni, stoviglie e attrezzature con cui è stata poi allestita la cucina all’interno del teatro. Un fermento che ha acceso la curiosità di passanti e fanesi di tutte le età, attirati dall’atmosfera elettrica che anticipa la magia della serata più esclusiva del Carnevale. L’appuntamento è per domani, 1° marzo 2025, quando le luci del teatro si accenderanno su una notte di spettacolo e divertimento. A impreziosire il programma sarà Antonio Mezzancella, artista poliedrico e ospite fisso della trasmissione RAI "La Volta Buona" con Caterina Balivo. Imitatore, cantante, showman a tutto tondo, Mezzancella porterà sul palco la sua incredibile capacità di trasformarsi, regalando al pubblico momenti di pura sorpresa.