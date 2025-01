Grande successo per la rappresentazione di ’Presepepaese’

Ancora un grande successo, domenica pomeriggio, per ‘Presepaese’, il presepio vivente di Mondolfo, che dopo l’invasione di visitatori del 26 dicembre ha richiamato anche l’altro ieri tantissime persone. Oltre duemila, arrivate da tutta la provincia e anche da fuori regione, per ammirare una delle rappresentazioni della Natività più suggestive dell’intera riviera adriatica. Dalle 17,30 alle 19 un fiume ininterrotto di gente si è mosso lungo gli oltre 1200 metri del percorso, dove 190 volontari-figuranti e bellissime ambientazioni hanno trasformato il centro storico della cittadina a balcone sul mare in una location di oltre 2mila anni fa, quando venne al mondo Gesù. Un percorso interamente illuminato da 400 fiaccole ‘romane’, che hanno sostituito per il tempo della rappresentazione i lampioni pubblici. Doveroso l’applauso alla parrocchia di Santa Giustina (organizzatrice) e a tutti i suoi volontari.

s.fr.