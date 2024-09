Grandi tecnologie per l’arte. Blooming Festival, bit d’autore

Tutto pronto a Pergola per l’edizione 2024 (l’ottava) di Blooming, l’originale festival dedicato alla promozione delle espressioni artistiche di ricerca nel campo della cultura digitale, della musica e delle arti elettroniche, in programma per oggi e domani. La manifestazione vedrà all’opera artisti e studi creativi internazionali con installazioni, video e live performance all’interno di location uniche del centro storico.

Chiese, giardini, cantine e sotterranei di antichi palazzi si animeranno tra proiezioni, immagini e suoni che proporranno una lettura immaginifica della città dei Bronzi, stimolando la meraviglia e la curiosità dei visitatori e contribuendo a valorizzare in modo innovativo il patrimonio storico e architettonico di Pergola. Protagonisti, come detto, importanti e riconosciuti artisti internazionali del settore, alcuni al debutto in Italia. Tra loro, il canadese Martin Messier, Guillaume Marmin (Francia), Amelie Duchow (Germania), Encor Studio (Svizzera), Aka Chang (Taiwan) e gli italiani Ultravioletto, Mauro Pace, Nessie Studios, Cora, Bad Clipping Studio, Ginevra Nervi, And the Bear, Thek e Giulio Pernice e Francesca Gollo. Questa edizione rientra anche nel progetto diffuso di Pesaro 2024 capitale italiana della cultura “Blu: il colore della cuccagna“, attuato da Casa Sponge, e per l’occasione Nessie Studios presenterà l’installazione interattiva “Nativ0e“, adattata appositamente sul tema del blu.

“Blooming“ è un progetto dell’associazione Palazzo Bruschi, diretta da Rita Camilucci. La direzione artistica del festival è a cura di Quiet Ensemble. Biglietti su liveticket. Inizio ore 17,30.

Sandro Franceschetti