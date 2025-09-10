Graphic novel, che passione. S’alza il sipario su ’Tanno’

Sarà il Bastione Sangallo a fare da cornice, giovedì 11 settembre alle 18.30, all’incontro con Giovanni Lindo Ferretti e Michele Petrucci per la presentazione di Tanno, il graphic novel edito da SaldaPress che ha già catturato lettori e appassionati in tutta Italia. Un’occasione preziosa per il pubblico fanese, che potrà ascoltare la voce inconfondibile dell’ex leader dei CCCP, oggi autore e narratore di una storia intima e potente, accompagnata dai disegni di uno dei fumettisti più apprezzati del panorama nazionale.

Tanno non è un libro qualunque. È il racconto di un legame profondo con la natura e con gli animali, soprattutto con i cavalli, compagni di vita e di riflessione che hanno segnato il percorso umano e spirituale di Ferretti. Nelle tavole illustrate da Petrucci, l’esperienza del musicista si trasforma in narrazione universale, capace di intrecciare autobiografia e poesia, intimità e paesaggi appenninici, in un dialogo continuo tra uomo e mondo naturale. Giovanni Lindo Ferretti, voce e penna di una generazione che ha attraversato decenni di musica e di cultura, porta così in scena un altro capitolo della sua vita: quello del ritorno alle radici, lontano dai riflettori e immerso nella quotidianità della montagna. Michele Petrucci, con il suo segno essenziale e intenso, traduce quelle atmosfere in immagini che non sono mera illustrazione, ma interpretazione visiva di un vissuto interiore.

La presentazione fanese, organizzata nello spazio suggestivo del Bastione Sangallo, si inserisce in un tour di incontri che dopo l’anteprima a Lucca Comics & Games ha toccato diverse città italiane, sempre con grande partecipazione. Sarà un momento di confronto diretto con gli autori, che dialogheranno con il pubblico sul senso di quest’opera che è al tempo stesso confessione, omaggio e ricerca di senso. Un appuntamento che si annuncia coinvolgente.

Tiziana Petrelli