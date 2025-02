Con un grattino da 3 euro ne porta a casa 200mila: colpo grosso al Bar Centrale di Cuccurano

Fano, 19 febbraio 2025 – Con un grattino da 3 euro ne ha vinti 200mila. E’ il colpo grosso messo a segno ieri mattina da un pensionato, al Bar Centrale di Cuccurano, lungo la Flaminia al civico 328. Il grattino era nella mazzetta dei “Numeri fortunati”, nome quanto mai azzeccato per il settantenne. Il quale si è accorto che aveva grattato qualcosa di molto prezioso, e per avere ulteriore conferma lo ha mostrato alla titolare, Claudia Lazzari, 60 anni.

“Quando me lo ha detto non ci credevo – ha detto la titolare ieri – poi abbiamo controllato... Era vero. Cosa ha detto lui? Mah, io l’ho visto molto contento...”. Ma chi è il pensionato? Identità non rivelata. “Un nostro cliente abituale – si limita a dire Claudia – viene qui quasi ogni giorno, prende il caffè e qualche volta anche il grattino”.

Ieri mattina, verso le ore 12, il “botto”. Il pensionato viene descritto come un signore tranquillo che abita da quelle parti. “Con me e lui, nel bar tabacchi – racconta ancora la titolare – c’era solo un altro cliente. Che quando si è accorto cosa era appena successo ci è rimasto di stucco”.

Luogo fortunato, il Bar (e tabaccheria) Centrale di Cuccurano? Decisamente. Perché a parte il colpaccio da 200mila euro di ieri mattina, “anche negli anni scorsi questo locale aveva totalizzato vincite importanti. Ad esempio nell’aprile del 2012, quando un 48enne fanese, anche lui cliente abituale, aveva vinto 10mila euro. E non era l’unica altra vincita messa a segno dal locale. Ora il pensionato. “Vero, questa è la nostra vincita più grande”, conferma sempre Claudia. E per il settantenne c’è solo l’imbarazzo della scelta su come spenderli, i 200mila euro, una volta che li ha riscossi.