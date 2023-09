Una folla commossa per l’addio a Graziano Busca. “Se ne va una persona perbene”

Fano, 22 settembre 2023 - Troppo piccola la chiesetta di Madonna Ponte per accogliere tutte le persone che oggi pomeriggio hanno voluto dare l'ultimo saluto a Graziano Busca, figura molto conosciuta in città sia per i ruoli non solo politici ma anche per quelli sociali ricoperti, era molto attivo in associazioni culturali. Strappato all'affetto dei suoi cari da un male che non lascia scampo, Graziano Busca ha ricevuto un grande tributo perché la piccola chiesetta, molto amata dalla cittadinanza, non è riuscita ad accogliere tutti quelli che hanno voluto esserci per l'addio, per cui si sono formate due ali di persone nel sagrato ed una pattuglia dei vigili urbani è intervenuta per dirigere il traffico sulla statale.

In prima fila anche l'assessore regionale Stefano Aguzzi che aveva avuto Busca come suo vice alla presidenza dell'Amaf. Di ritorno dalla città gemellata di Rastatt è arrivato anche il sindaco Massimo Seri che era con Dimitri Tinti. Altri esponenti di giunta hanno presenziato alla funzione funebre come il vicesindaco Cristian Fanesi ed anche l'assessore Etienn Lucarelli.

Tanti, anche giunti da Pesaro, anche i socialisti storici e cioè il partito in cui militava Busca. Tra questi anche l'ex parlamentare Franco Trappoli. Presenti anche molti professionisti non solo fanesi che per lavoro avevano avuto contatti con Graziano Busca, perché al funerale erano presenti anche diversi pesaresi. Anche perché il genero di Graziano Busca, Paolo Giorgini, sta seguendo per un fondo israeliano l'edificazione di due palazzine al porto di Pesaro. Applausi quando la bara di Busca ha lasciato la chiesa per l'ultimo viaggio, tante le persone in lacrime. Straziati dal dolore i parenti, la moglie e i figli di Graziano, quindi le sorelle ed il fratello Tiziano. Come ha detto qualcuno all'uscita della bara: "Se n'è andata una persona perbene”.