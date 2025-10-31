Grosso botto sul ponte dell’Arzilla: traffico in tilt fino a tarda notte

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 31 ottobre 2025 - Un forte boato, avvertito fino a centinaia di metri di distanza, ha fatto sobbalzare molti residenti intorno alle 22.30 di ieri. Due auto di piccola cilindrata, una bianca e una rossa, si sono scontrate quasi al centro del ponte dell’Arzilla, tra viale della Romagna e via I Maggio. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a rimuovere i detriti dalla carreggiata. La strada è rimasta percorribile solo in modo alternato e il traffico si è rapidamente paralizzato. I disagi si sono ripercossi per ore lungo tutta la Statale Adriatica, sia in direzione nord che sud, con lunghe code e automobilisti bloccati fino a notte fonda. La situazione si è aggravata nel centro di Fano, dove alla rotatoria ovale dello Sferisterio si è “incagliato” un trasporto eccezionale di uno yacht: a causa dell’incolonnamento delle auto, il mezzo non riusciva a compiere la manovra, impedendo di fatto l’accesso alla strada che porta all’ospedale. Numerosi i commenti sui social, dove diversi cittadini hanno segnalato l’ennesimo blocco della circolazione in un punto già critico della viabilità fanese, lamentando l’assenza di percorsi alternativi in caso di emergenza.
CronacaGrosso botto sul ponte dell’Arzilla: traffico in tilt fino a tarda notte