Guardia medica chiusa senza avvisare nessuno a Fano, il direttore: “Chiediamo scusa”

Fano, 7 luglio 2023 – ”Guardia medica chiusa nella serata di mercoledì, senza alcuna indicazione per i cittadini". E’ la denuncia capogruppo regionale di M5S Marta Ruggeri che aggiunge: "Contrariamente a quanto riportato dal piano mensile reso pubblico e affisso alla porta, mercoledì sera la guardia medica di Fano che evarebbe dovuto essere aperta dalle 20 alle 8 del giorno dopo, era inaspettatamente chiusa".

Pare che il medico di turno si sia sentito male e non abbia avvisato nessuno della sua assenza. Conferma il disguido Giovanni Guidi, direttore del distretto sanitario di Fano: "Se lo avessimo saputo avremmo avvisato i cittadini della possibilità di rivolgersi alle sedi di Calcinelli e Fossombrone". Purtroppo tutto ciò non è accaduto tanto che "diverse persone sono rimaste in attesa ore, davanti al portone chiuso, – rimarca Ruggeri – credendo che il medico fosse impegnato in visite domiciliari. Non vedendo arrivare nessuno, qualcuno si è rivolto al pronto soccorso dove ha scoperto che nella serata del 5 luglio non c’era il servizio, altri invece hanno chiamato il 118 aggravando il carico di lavoro già quotidianamente consistente".

“E’ stato un caso straordinario – aggiunge Guidi – che non era mai capitato negli ultimi 10 anni, ce ne scusiamo con i cittadini". Insiste Ruggeri: "La porta della sala d’attesa era aperta, ma non c’era nessun cartello informativo che annunciasse l’assenza del servizio. Il telefono risultava staccato senza una segreteria telefonica che desse informazioni a chi rivolgersi". Tra le persone in attesa del medico c’era anche un gruppo di francesi: "Non facciamo una bella figura nemmeno con i turisti" fa notare Ruggeri che annuncia una interrogazione all’assessore regionale alla sanità. "Credo che i cittadini meritino risposte. Come si fa – commenta la capogruppo di M5S – a non ritenere fondamentale una informativa tempestiva e puntuale per non aggiungere caos ad una sistema sanitario già fragile e compromesso, frutto di scelte politiche sbagliate di cui tutti noi stiamo pagando le conseguenze". "Questo imprevisto – conclude Guidi – è stata l’occasione per contattare i coordinatori della continuità assistenziale e per prevedere, nei turni di guardia medica che rimarranno scoperti a luglio, la deviazione di chiamata e la pubblicazione dei giorni in cui il servizio non sarà attivo" . Confermata invece la presenza della guardia medica turistica per tutto il mese di luglio. Nessuna certezza invece per la presenza di tale servizio ad agosto.

“Nei mesi di luglio e agosto è particolarmente difficile reclutare medici che sostituiscono – ricorda Guidi – i medici di medicina generale che vanno in ferie. In ogni caso in assenza del servizio di guardia medica turistica, i villeggianti possono fare riferimento a qualunque ambulatorio medico di medicina generale: l’informazione si ottiene attraverso l’Urp. Sarebbe difficile una diversa informazione dei turisti, considerato che la gran parte sono residenziali. In ogni caso gli albergatori a conoscenza della possibilità che hanno i loro clienti di rivolgersi ai medici di medicin a generale".