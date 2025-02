"Guardia medica, copertura sarà totale ad esclusione di tre turni"

"Sulla guardia medica di Mondolfo si precisa che la copertura, per questo mese di febbraio, sarà totale ad esclusione di tre turni (quindi 33 sui 36 totali, ndr)". E’ quanto evidenzia una nota del direttore generale di Ast Pesaro-Urbino Alberto Carelli, dopo che su queste pagine era stato scritto, sulla base delle tabelle diffuse dall’azienda sanitaria, che i turni scoperti sarebbero stati 12. "Gli orari delle guardie mediche che vengono pubblicati mensilmente sul sito – riprende il direttore Ast – sono una base e un punto di riferimento parziale per gli utenti. Spesso, come è successo anche questo mese per quella del Comune di Mondolfo, cambiano di settimana in settimana in base alla disponibilità dei medici. Operatori sanitari che ringrazio per la loro abnegazione e che ogni mese cercano di coprire più turni possibili per cercare di offrire un servizio agli utenti di un territorio. Le guardie mediche, infatti, soffrono della carenza di medici, che è una questione che non riguarda solo la nostra provincia ma tutta Italia e ogni mese operatori e medici cercano di tenere disponibili più guardie mediche possibili, coprendo il più possibile il territorio". "Per questo – conclude la nota -, preghiamo i cittadini di verificare sempre le disponibilità, chiamando ai numeri di riferimento e di non recarsi direttamente sul posto senza appuntamento, per evitare anche di affollare le sale di attesa".