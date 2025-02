Guardia medica: non c’è anche quando c’è. Tanti fanno dietrofront

Guardia medica chiusa la domenica a Colli al Metauro. Il telefono muto e le porte chiuse hanno provocato non pochi malumori. Malgrado l’avviso sulla porta indicasse l’apertura di domenica e nei giorni festivi, sia di giorno che di notte, l’ambulatorio ieri è stato chiuso, arrecando molti disagi a chi ne aveva bisogno. Sul posto, nella frazione di Calcinelli, lungo la vecchia Flaminia, molti si sono trovati dinanzi a una porta sbarrata, dove non vi era alcun avviso della chiusura festiva, ma si assicurava invece l’apertura diurna e notturna, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, fino alle 8 del giorno dopo. Nel popoloso comune, la guardia medica è l’unico presidio sanitario che, se non disponibile, costringe gli utenti ad andare a Fano o a Fossombrone. Un disagio per anziani e disabili, che non sempre dispongono di un mezzo di trasporto. Ieri mattina, dinanzi i cartelli affissi sulle vetrate dell’ambulatorio, sono stati in tanti a dover fare dietrofront.

Marco D’Errico