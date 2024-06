Guardie mediche presenti

Copertura al 70% per Mondavio, al 55% per Mondolfo e al 52,5% per Pergola. E’ la fotografia del servizio di guardia medica per giugno nelle tre postazioni della Valcesano. Dalla quale emerge un miglioramento importante per Mondolfo rispetto a maggio, quando il dottore della continuità assistenziale era stato presente soltanto il 27,5% delle volte. Nello specifico, il presidio mondolfese, che ha la propria sede nell’ex ospedale Bartolini, vedrà coperti tutti i turni diurni del sabato e della domenica, più i notturni di martedì 4, giovedì 6, martedì 11, giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, martedì 18, giovedì 20, martedì 25, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29. A Mondavio, che si conferma anche questo mese come la postazione cesanense con la maggiore operatività, il dottore sarà presente in tutti i notturni ad eccezione di sabato 8, venerdì 14, sabato 15, sabato 22 e sabato 29. E sarà a disposizione dei pazienti (in tutto il bacino circa 12.500 persone) anche nei diurni dell’8, del 15 e del 29. Per quanto riguarda Pergola, i turni coperti saranno quelli diurni di sabato 15, sabato 22 e domenica 23 e quelli notturni di oggi, del 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26 e 28.