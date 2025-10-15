"Guerra all’ecomostro". L’Airone diffida il Comune

di Sandro FranceschettiCresce l’onda anti variante. L’associazione di promozione sociale ‘Airone’ si schiera al fianco dei cittadini di Lucrezia che hanno iniziato la loro battaglia contro l’iter della variante al Prg di Colli al Metauro volta a trasformare da residenziale a industriale un’area di 6 ettari circondata su tre lati proprio dal territorio della popolosa frazione di Cartoceto. L’’Airone’, che riunisce gente di tutta la vallata, ha la sua sede a Colli e si occupa di promuovere finalità civiche, solidaristiche e sociali.

In questo caso il suo grido è "No all’ecomostro di via Cerquelle", considerato che "la variante consentirebbe la realizzazione di un edificio industriale di ben 30mila metri quadrati con una altezza massima di 12 metri per la parte produttiva, e di 16 per gli uffici, con la possibilità di effettuare lavorazioni insalubri di seconda categoria". Tra le quali rientrano "quelle di industrie e artigianato che richiedono precauzioni e cautele speciali per tutelare la salute del vicinato", incluse nell’elenco stabilito da un apposito DM del 1994.

"L’associazione Airone è assolutamente contraria all’insediamento industriale previsto dalla variante al Prg di Colli al Metauro sull’area confinante con via Cerquelle - afferma Davide Ditommaso, presidente di Airone Aps -. Quest’area di 6 ettari si insinua nel territorio del Comune di Cartoceto, delimitata dalla via Cerquelle, da via Esino e dal quartiere Santi".

"Con quale criterio un’amministrazione può anche lontanamente ipotizzare un insediamento produttivo di tale portata al confine con i quartieri residenziali di Lucrezia e a una distanza di 170 metri dell’ asilo comunale? Simili attività hanno effetti devastanti sulla qualità della vita di chi risiede nelle vicinanze, oltre a causare una grave perdita di valore degli immobili. Inoltre, il comparto di espansione residenziale previsto dal Comune di Cartoceto nella zona adiacente la variante non vedrebbe mai la luce, perché nessuno si sognerebbe di acquistare un appartamento a ridosso di uno stabilimento industriale. Per le casse del Comune di Cartoceto si tradurrebbe in una perdita quantificabile in diversi milioni di euro. Un ulteriore danno per la comunità locale".

"La variante – concludono – dev’essere bloccata e a tal fine il nostro legale Tommaso Golini ha già inviato una formale diffida al Comune di Colli al Metauro affinché ritiri il procedimento".