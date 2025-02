Guerra in Congo, l’emergenza ignorata. Ne parla l’attivista per i diritti umani

Questa sera alle 21 all’oratorio ‘La Pace’ di San Michele al Fiume si terrà l’incontro ‘Guerra in Congo: l’emergenza che il mondo ignora’, che avrà come protagonista John Mpaliza, un attivista per i diritti umani di origine congolese che vive in Italia da 32 anni. Ha lasciato il suo lavoro di ingegnere informatico al Comune di Reggio Emilia per portare in Italia e in Europa "la voce di chi non ha voce", in particolar modo quella di milioni di vittime di una guerra economica che da circa tre decenni insanguina la Repubblica Democratica del Congo. L’evento è organizzato dal gruppo ‘Fuoritempo’, in collaborazione con la parrocchia ‘Regina della Pace’ di San Michele al Fiume, Caritas, Anpi e numerose associazioni.

s.fr.