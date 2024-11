Guida ubriaco e si schianta contro muretto

Ubriaco al volante, ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro il muro di recinzione di una casa. E’ successo l’altra notte, intorno all’1, nella zona di Bellocchi, precisamente sulla Sesta Strada all’altezza del civico 11. A bordo di una Volkswagen Passat un fanese del 1975, solo in auto, sta procedendo con direzione mare. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale intervenuta per i rilievi, è uscito di strada e si è schiantato piuttosto violentemente contro la recinzione in cemento dell’abitazione posta al civico 11. Malgrado il forte impatto, che ha anche provocato danni alla recinzione della casa, oltre che alla carrozzeria della Passat, il 49enne fanese non ha riportato né ferite né fratture, restando sostanzialmente illeso. Ma all’arrivo della Polizia locale, sottoposto al test, è emersa la sua positività. Sul posto il 118 (a che se il conducente ha rifiutato le cure) e i vigili del fuoco.