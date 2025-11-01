Halloween accende Fano, risposta tiepida del commercio

Fano, 1 novembre 2025 – Un pomeriggio da città viva, colorata, festosa. Piazza XX Settembre gremita di famiglie, bambini e ragazzi in maschera. Eppure, appena voltato lo sguardo sulle vetrine, il centro storico sembrava un’altra città: saracinesche abbassate, luci spente, cartelli di chiusura. È il paradosso di Halloween a Fano, dove la festa organizzata dall’amministrazione comunale per animare il cuore cittadino si è scontrata con la poca collaborazione di gran parte dei commercianti. Quest’anno l’evento – storicamente ospitato a Sant’Orso, dove era nato per contrastare fenomeni di teppismo giovanile – è stato allargato anche al centro, proprio per rivitalizzare il corso e la piazza principale. L’obiettivo: unire turismo, socialità ed economia. La risposta del pubblico è stata straordinaria. «La piazza era nera di gente – racconta il vicesindaco Loretta Manocchi, assessore alla Città dei Bambini e delle Bambine –. Tantissime famiglie, bambini, adulti mascherati. Una vera festa che rientra nello spirito di Fano, città dei bambini e città del Carnevale». Non a caso, alla giornata ha collaborato anche l’Ente Carnevalesca, portando musica, maschere e allegria in un pomeriggio d’autunno che sembrava già preannunciare la stagione più identitaria della città. Eppure, a rovinare l’atmosfera, sono state le vetrine chiuse o poco accoglienti. Molti negozi hanno deciso di non aprire, altri – pur alzando la serranda – hanno esposto sulla porta cartelli con scritto «Caramelle finite» già all’orario di apertura. Un modo elegante per dire «non disturbate». Sul punto, la vicesindaco Manocchi chiarisce: «Non entro nel merito delle scelte dei commercianti, che sono liberi di tenere aperto o chiuso, di dare o non dare le caramelle. Mi dispiace che alcuni genitori si siano lamentati per questo. La festa è stata bellissima, e non ho proprio fatto caso a chi avesse esposto cartelli. È il secondo anno che organizziamo Halloween anche in centro e la piazza è stata davvero da paura».