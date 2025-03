“Hospice pediatrico, nessuno stop. A giorni la gara per il progetto”

Fano, 13 marzo 2025 – “E’ questione di giorni la pubblicazione della gara per il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’hospice pediatrico di Fano”. Dopo l’uscita del consigliere regionale Renato Claudio Minardi (Pd) sui ritardi dell’hospice pediatrico per i bambini con gravi patologie, l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli assicura che il progetto sta andando avanti nel rispetto dei tempi. “Successivamente, come nelle altre occasioni – prosegue l’assessore – procederemo con l’appalto integrato per il progetto esecutivo e la realizzazione dell’opera”.

Il costo previsto è di 7 milioni di euro, le risorse saranno disponibili nel biennio 2026-2027. Un altro aspetto che era stato criticato dai consiglieri regionali di centrosinistra. “I piani finanziari – chiarisce l’assessore – si fanno sulla base dell’avanzamento dei lavori e sappiamo che per la costruzione dell’hospice serviranno due anni di tempo: 2026 e 2027, quando l’opera sarà inaugurata”. Sulle tempistiche, Baldelli ribadisce quanto detto più volte e cioè che “prima partirà il cantiere del nuovo polo dell’emergenza-urgenza, e così è stato, e poi quello dell’hospice”. “Gli interventi si stanno facendo e si stanno facendo bene – sottolinea – a differenza del passato, noi siamo al governo della Regione per realizzare i progetti e non per raccontarli, ovviamente nel rispetto delle procedure”.

Passi avanti anche sulla variante urbanistica e la sottoscrizione dell’accordo di programma con la Regione. “Si stanno preparando gli elaborati e la documentazione sull’acquisizione dei pareri e la procedura di Vas (Valutazione ambientale strategica) necessaria per convocare la conferenza dei servizi”. Il nuovo hospice pediatrico nascerà nell’area dell’ex ospedaletto su una superficie di 12mila metri quadrati. Una struttura all’avanguardia che per quanto riguarda la parte funzionale dovrebbe prevedere 10 posti letto, 5 appartamenti per le famiglie, tre camere singole per il sollievo, un’area per la riabilitazione respiratoria, una ludoteca, una biblioteca, un’area giochi e uno spazio verde.

L’area sanitaria assistenziale, invece, sarà dotata di ambulatori multifunzionali, locali per le attività medico-infermieristica e la preparazione dei farmaci, stanze per i colloqui ed una area per la riabilitazione neurologica e respiratoria. Prevista anche un’area di riabilitazione integrata per pazienti provenienti da reparti ospedalieri per acuti ed i centri diurni riabilitativi per disabili. La nuova struttura sanitaria, assieme al Centro ad alta specializzazione nella palliazione pediatrica all’Ospedale Salesi di Ancona da 90 posti recentemente inaugurato, diventerà un punto di riferimento per tutto il centro Italia, atteso dall’associazione Maruzza Marche che si è spesa per la sua realizzazione, ricordando ripetutamente che in Italia ci “sono 35mila bambini che non sanno dove andarsi a curare e che le malattie incurabili sono in aumento del 40%”.