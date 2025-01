Hospice pediatrico, qualcosa si muove. Partito l’iter per la variante urbanistica

Verso il nuovo hospice pediatrico. Avviata la procedura per la variante urbanistica "che si svilupperà – fanno sapere dalla Regione – in parallelo alla gara per la progettazione". Ieri mattina in Ancona, si è tenuto l’incontro tra Regione, Comune, Provincia e Ast, riuniti in una conferenza dei servizi preliminare, per l’acquisizione del consenso unanime di tutti gli enti interessati.

Il progetto per la realizzazione nell’area dell’ex ospedaletto di una struttura per bambini colpiti da gravi patologie (la Regione ha investito 7 milioni di euro) prevede l’eliminazione dal Prg della previsione della strada tra via Brunetti e via Del Tiglio e una modifica della destinazione d’uso dell’area: da socio-sanitaria a socio-sanitaria e ospedaliera. "L’avvio della procedura per la variante urbanistica – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture e all’Edilizia sanitaria e ospedaliera Francesco Baldelli – è una tappa fondamentale per la realizzazione del nuovo hospice pediatrico. Considerando anche il nuovo polo per le emergenze urgenze che stiamo costruendo a fianco del Santa Croce, la giunta Acquaroli sta investendo 34 milioni di euro per dare a Fano una sanità degna della terza città delle Marche. E non è finita qui".

"Oggi – ha aggiunto il vice sindaco Loretta Manocchi – è un giorno significativo per la città. La disponibilità e il consenso di tutti gli enti coinvolti dimostrano quanto sia condiviso l’obiettivo di realizzare un hospice all’avanguardia, per garantire assistenza specializzata ai piccoli malati e supporto alle loro famiglie". E ancora Baldelli: "Sarà la prima realtà di questo genere nelle Marche dedicata ai piccoli pazienti che hanno bisogno di cure palliative e tra le prime del centro Italia". L’assessore Baldelli fa notare "che solo investendo risorse per realizzare strutture sanitarie e ospedaliere moderne e formando nuovo personale è possibile offrire servizi rispondenti alle esigenze di cura dei cittadini". Dopo il nuovo polo per le emergenze urgenze e l’hospice pediatrico "sarà la volta della progettazione del Blocco B dell’ospedale. Un cronoprogramma di interventi che mira a garantire la continuità dei servizi dell’ospedale senza bloccarne le funzioni. Vogliamo che Fano torni ad essere un vero cardine della rete ospedaliera marchigiana cancellando così la volontà di chi nella scorsa legislatura lo aveva condannato allo smantellamento. Stiamo mettendo mano, mattone dopo mattone, alla sanità delle Marche: Fano ne è un esempio".

Per la consigliera d’opposizione Micaela Vitri (Pd), però, "la notizia dell’avvio della procedura per la variante urbanistica è un piccolo passo in avanti, ma ora l’assessore Baldelli non deve perdere altro tempo e avviare l’iter. Dove sono lo studio di fattibilità economica su cui non è stato messo un euro nel 2024 e la procedura per la gara d’appalto? I 7 milioni di euro non c’erano nel bilancio 2024, nel 2025 sono previsti solo 500mila euro e nel 2026 poco più di un milione. E’ tempo che alle promesse seguano i fatti".

