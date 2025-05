Hospice pediatrico. Quattordici offerte per la progettazione

Sono state quattordici le offerte arrivate per la progettazione del futuro hospice pediatrico di Fano, una struttura attesa da anni, pensata per accogliere i bambini affetti da patologie gravi e le loro famiglie. A comunicarlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici Francesco Baldelli, che parla di "una risposta concreta ai bisogni di salute, che segna la fine di cinquant’anni di promesse mai mantenute". Il bando, pubblicato nelle scorse settimane, prevede la realizzazione della struttura nell’area dell’ex ospedaletto, oggi al centro di un piano di rigenerazione urbana. "È un numero importante per un bando di questo tipo – commenta Baldelli – che testimonia il forte interesse del mondo delle professioni nei confronti di un’opera dal grande valore sociale e sanitario, non solo per Fano, ma per l’intera regione. Questo hospice si inserisce nella rete di strutture sanitarie e ospedaliere che stiamo mettendo in campo in questi 48 mesi, per un valore complessivo che supera il miliardo di euro. Una sanità diffusa, accessibile e di qualità". Ora spetterà alla commissione valutare le proposte progettuali: tra i 14 concept sarà selezionato quello ritenuto più idoneo, e il team vincitore avrà 90 giorni di tempo per consegnare il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Un passo decisivo per avvicinare la realizzazione concreta della struttura. "Puntiamo a un intervento che risponda ai più alti standard – conclude Baldelli – con particolare attenzione alla qualità architettonica, all’accessibilità degli spazi e, soprattutto, ai bisogni psicologici ed emotivi dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Questo non è solo un edificio, è un messaggio di cura e umanità".

ti. pe.