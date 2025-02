I “Bellissimi d’Italia“ arrivano a Fano

“I Bellissimi d’Italia“, concorso nazionale di bellezza, nato nel 2007 e diretto dai patron Pasquale e Bianca D’Ambrosio, arriva per la prima volta a Fano. Il 29 marzo è prevista la prima selezione per la Regione Marche, al Ristorante Agriturismo La Grotta, a Fano, in località Caminate. Agente per la Regione Marche è Silvana Facchiano, 49 anni, laureata in lettere moderne, selezionata per foto su copertina su tre riviste di moda internazionali.

Il concorso è aperto a tutti, a bambini a partire dai 4 anni di età, a uomini e donne di ogni età; ognuno, naturalmente, concorre nella propria categoria. L’iscrizione è gratuita. "Questo concorso di bellezza – afferma Silvana Facchiano – non è solo un’opportunità per mettere in mostra la straordinaria bellezza, ma anche per dimostrare la personalità unica, lo spirito indomito e la passione per l’Italia. Che sia un ragazzo o una ragazza, un giovane o una donna matura, “I Bellissimi d’Italia“ accolgono con entusiasmo tutti coloro che desiderano condividere il loro fascino e il loro carisma con il mondo".

I vincitori di fascia accederanno alla finale nazionale che si terrà nel mese di settembre, nella Location La Mareè a Palinuro, in provincia di Salerno. Durante la selezione del 29 marzo, ci sarà anche una sfilata fuori votazione dei partecipanti, con abiti eleganti e occhiali da sole messi a disposizione dai negozi “Non Solo Moda“ e “Ottica di G. Costa“. Tra gli ospiti, in giuria, sarà presente Giuliano Giuliani.

Per informazioni e per iscrizioni, contattare Silvana al 339 4765657, tramite messaggio su WhatsApp.

l. d.