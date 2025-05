I ’Bravi ragazzi’ del liceo Torelli

Dopo il sold out e i grandi applausi della prima assoluta di mercoledì, i giovani del liceo scientifico ‘Torelli’ di Pergola stasera dalle 21 saranno nuovamente al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo con il loro nuovo spettacolo, dal titolo ‘Bravi Ragazzi’. Un lavoro scritto e diretto da Elena Tonelli, con il coordinamento di Maria Pia Fratini e l’aiuto regia di Francesca Pataricchia. Le due serate sono state organizzate con l’assessorato alla cultura del Comune e l’associazione Anicò – Fabbrica Torelli. Biglietti alla cartolibreria ‘Pezza’ di viale Regina Margherita, o al botteghino del teatro prima dello spettacolo. In scena 23 ragazzi delle varie classi del liceo più alcun bambini. Dalla ‘Pace’ di Aristofane prendono vita i personaggi di ‘Bravi Ragazzi’: nascono nel lontano 421 a.C. e arrivano, con l’immaginazione al 1980, all’Italia del boom economico.