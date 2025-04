“I carnefici del duce“ per lo storico Eric Gobetti

“I carnefici del duce” è l’ultimo lavoro del giornalista e storico Eric Gobetti, che sarà ospite a Fano venerdì 18 aprile alle ore 17, presso la Cooperativa “La Combattente” in via Tito Speri.

Il libro racconta le responsabilità individuali all’interno del regime fascista, dando volto e nome a chi ha partecipato attivamente alla repressione, rompendo decenni di silenzio e rimozione.

Gobetti, autore torinese noto per i suoi studi sulla Resistenza, ha il merito di rendere accessibili temi storici complessi al grande pubblico, con rigore ma anche con chiarezza.

L’incontro, del ciclo “Una mattina mi son svegliato – Libertà verso il futuro”, è promosso dalla sezione fanese dell’Anpi in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. A introdurre la presentazione sarà Francesco Boria, presidente Anpi Fano.

"Un’occasione preziosa per riflettere sulla memoria del 25 aprile, sulla storia ancora poco conosciuta del Ventennio e sull’importanza di non dimenticare per costruire un futuro fondato sulla libertà e sulla consapevolezza" dicono gli organizzatori dell’appuntamento culturale fanese.

ti. pe.