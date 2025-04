I centri Jump anticipano l’estate. Da Fano ad Atene con lo sport

I centri estivi sportivi Jump anticipano l’estate e portano un po’ di Fano anche ad Atene. Durante le vacanze pasquali, dal 17 al 22 aprile (esclusi Pasqua e Pasquetta), bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni potranno partecipare alle attività organizzate la nella palestra e gli spazi esterni della scuola Nuti, dalle 8 alle 13. Un’opportunità per le famiglie fanesi che cercano un servizio educativo e divertente anche nei giorni di chiusura scolastica, che include sport, giochi all’aperto e socializzazione, seguendo l’approccio educativo innovativo di Jump, che promuove sport sano, autonomia e interazione sociale.

La vera novità è però il progetto internazionale che vede coinvolta la scuola italiana di Atene: grazie al contatto con il console greco per il centro Italia, fanese d’origine, due educatori Jump partiranno per la capitale greca per proporre le stesse attività ai bambini che frequentano l’istituto italiano.

"Portare il nostro metodo in Grecia è una grande soddisfazione. È sempre bello quando quello che fai piace anche oltre i tuoi confini - racconta Francesca Pietrini -. E siamo orgogliosi di poter offrire anche all’estero la qualità educativa che ci contraddistingue". Per informazioni e iscrizioni al centro estivo di Fano, contattare il numero 392 1840409.

ti. pe.