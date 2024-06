I Comizi d’Amore nella bella Rocca

Tre rassegne diverse (Comizi d’Amore, Musicology Live e Arte) per un cartellone di eventi estivi che viaggia da giugno a settembre, con 25 eventi alla Rocca Malatestiana, tra musica, prosa e installazioni artistiche. Si comincia venerdì 28 giugno con Lumiere di Paolo Logli con Claudia Campagnola, uno spettacolo curato dalla Fondazione Comunità Fano Flaminia Cesano che indaga sulle relazioni umane, in particolare la relazione uomo-donna. Il secondo appuntamento (4 luglio) vede protagonista Massimo Recalcati in una lectio magistralis che affronta Il segreto del figlio da Edipo ad Amleto passando per il figliol prodigo della parabola del Nuovo Testamento. Un monologo di battute e laudi medievali di Giovanni Scrifoni intervallati da musiche di strumenti antichi composte e suonate da Luciano di Giandomenico ci trascineranno nell’Assisi di Fra. San Francesco, la star del Medioevo in scena il 7 luglio. La settimana dopo Chiara Francini arriverà col suo one-woman show Chiara e Forte. Antonella Viola prosegue il filone delle lectio magistralis affrontando Il sesso (quasi) tutto (giovedì 18 luglio) per poi passare il testimone a Piano-Ballet un omaggio a Ezio Bosso con Francesco Mascia e Benedetta Montefiore danzatori del Corpo di Ballo della Scala di Milano. I Comizi proseguono con Mario Tozzi e Max Paiella Viaggio in Italia. Bellezza e Criticità il 7 agosto, Mobi Dick, sebbene molti abbiano tentato di Roberto Mercadini il 10 agosto e Mistero Buffo con Matthias Martelli. Musicology live invece comincia venerdì 14 giugno con Meganoidi in Concerto per proseguire esattamente un mese dopo con La costruzione di un amore concerto racconto di Diego Tancredi, Arianna Cleri, Carlo Simonari e Simone Nobili dedicato a Mia Martini e Ivano Fossati. Agosto prosegue con The Cleopatras, Borghetti Bugaron Band, Via Verdi, Rari Ramarri Rurali, Il Cairo e Dario Salvatori & Tubi Lungimiranti. Settembre è dedicato all’immancabile omaggio annuale a Lucio Dalla di Stefano Fucili (domenica 8) per finire con quello a Battiato (sabato 14) con Nicolas Ciufferi e Claudia Fofi band. Non manca l’arte nelle cellette della Rocca. Mentre oggi si inaugura Centrale Fotografia, tornerà la fotografia dal 4 al 19 luglio con Florindo Rilli cui seguirà Gli sguardi di Omero a cura del Museo Tattile Statale Omero (10 luglio) e i Paesaggi intimisti di Salvatore Lovaglio (3-18 agosto), le Memorie Sintetiche di Carlo Fusca (24 agosto-8 settembre) per terminare il 21 settembre con Bello e Accessibile sempre del Museo Omero. Biglietti a Teatro (0721 800750) e su Liveticket.

Tiziana Petrelli