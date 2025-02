I DeSamistade ridanno voce alla musica di Fabrizio De André

La musica di Fabrizio De André ha sempre dato voce a chi non ne aveva, raccontando storie di umanità, sofferenza e speranza. E proprio in questo spirito di condivisione e impegno sociale, il Rotary Club di Fano organizza un concerto benefico che vedrà protagonisti i DeSamistade, la cover band ufficiale del cantautore genovese. L’appuntamento è per domenica alle 17 nella Sala Auditorium del Centro Pastorale Diocesano.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto all’associazione di volontariato Adamo, che da anni si dedica con passione all’assistenza dei malati oncologici del territorio, un impegno che il Rotary fanese sostiene costantemente. I DeSamistade, band nata a Reggio Emilia nel 2009, porteranno sul palco le canzoni più amate di De André, da Bocca di Rosa a Il pescatore, alternando la musica a interventi attoriali che renderanno il concerto un vero e proprio viaggio tra le parole e le storie del grande Faber. Grazie alla collaborazione con sponsor e sostenitori, il Rotary Club di Fano offre alla città un evento che unisce musica e solidarietà, ricordando che "l’arte, proprio come la generosità, può fare la differenza".

I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro, acquistabili in prevendita o direttamente in loco il giorno del concerto.

ti. pe.