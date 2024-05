I fanesi piegano San Donà. E il PalaAllende è in delirio

fano

SMARTSYSTEM : Dimitrov 14, Roberti 18, Galdenzi 3, Merlo 19, Partenio 11, Raffa (L), Uguccioni ne, Margutti ne, Focosi ne, Mazzon ne, Gori, Magnanelli ne, Sorcinelli ne, Maletto 7. All. Mastrangelo.

PERSONAL TIME SAN DONA’: Tulone, Parisi, Bassanello (L), Giannotti 19, Favaro 11, Guastamacchia 9, Iorno 6, Paludet, Trevisiol ne, Lazzaron ne, Tuis (L), Cunial 3, Umek 3, Lazzarini ne. All. Moretti.

Arbitri: Turtù e Marotta.

Parziali: 27-27 (31’), 25-19 (28’), 25-22 (28’), 25-18 (29’).

Primo passo verso la serie A2. La Smartsystem in un Palas Allende sold-out vince gara1 di finale promozione contro un San Donà che parte a razzo (1-3). A impattare è Dimitrov con una ace (3-3). Sempre il bulgaro tiene incollata la Virtus a una avversaria che ha tanta voglia di scappare. Una Personal Time che gioca più leggera, difendendo pure parecchio. Fano resta in linea con la super battuta e il muro. Due fondamentali che brillano, ma che a volte sono anche un’arma a doppio taglio. Si viaggia appaiati, con un botta e risposta estenuante (12-12, 14-14). E’ Roberti con il suo gioco veloce e imprevedibile a provare a dare una scossa al match (18-15). Ma gli ospiti non mollano, anzi agganciano (20-20). Poi gli uomini di coach Moretti balbettano al servizio e faticano a prendere le misure in attacco. Per i biancorossi è il momento di spingere e lo fanno con un il numero due in pipe. Ma sul + 3 scatta la rimonta degli avversari: 24-24, 25-25. I biancoblu si aggiudicano il primo parziale ai vantaggi (25-27). Nel secondo periodo di gioco, la Smartsystem non ci sta (9-4). Ma i veneti recuperano il terreno perduto e arrivano fino a - 1 (9-8). Time out di Mastrangelo rimette le cose a posto. Fano tocca il + 4 (14-10 ). Un pallonetto di Dimitrov mantiene il prezioso gap (16-13). Ma è con Merlo che la Virtus raggiunge il + 5 e sempre con il numero 4 locale, in stato di grazia, il massimo vantaggio di + 6. E’ un’altra Smartsystem, ma il San Donà ci mette del suo. A infiggere il colpo di grazia ci pensa Roberti (22-15). E’ parità: 1-1. Nel terzo ancora le due compagini che camminano a braccetto. Partenio a muro prova a suonare la carica (8-3). La Virtus è in palla. Il 10-5 è siglato da Roberti. Poi i virtussini rischiano in battuta e il San Donà torna pericoloso (10-8). Sul 14-11 è sempre il 2004 fanese a ricacciare giù gli ospiti che però non demordono agganciano sul 20 pari. Dimotrov porta il suo team di nuovo con il muso avanti. Poi è il solito Merlo a togliere le castagne dal fuoco. La contesa la chiude Maletto (25-22). Nell’ultima frazione i locali si trovano a inseguire, ma presto riacciuffano gli avversari (5-5). Sull’ 11-11 comincia la cavalcata dei ragazzi del tecnico Mastrangelo. Roberti traccia il solco, Dimitrov scava (18-13). Sul 21-16 di Merlo è fatta. Garadue è sabato prossimo alle 18,30 a San Donà. Beatrice Terenzi