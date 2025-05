I fenomeni della ’boccia su strada’

Due team su tre saliti sul gradino più alto del podio del Campionato Italiano a squadre di ‘boccia su strada’ sono di Terre Roveresche. Le gare, svoltesi nel weekend sui tracciati di San Costanzo, Terre Roveresche e Colli al Metauro, hanno coinvolto 37 formazioni, per un totale di 450 giocatori delle categorie A, B e C e sono state caratterizzate da un alto livello tecnico. Al termine delle eliminatorie e delle fasi finali, ad avere la meglio nella categoria A è stata la formazione ‘Irontech Piagge’, capitanata da Thomas Formica e composta da Nicolò ed Emanuele Altea, Mattia Bettini, Davide Di Marco, Alessandro Melucci, Federico Cinotti, Andrea Mencarelli, Simone Formica, Alex Borgogelli, Francesco Cinotti, Laura Artebani e Francesco Boiani. Nella categoria B ha vinto la ‘Sangiorgese’, sempre di Terre Roveresche, mentre nella C il successo è andato alla ‘San Silvestro’ di Senigallia.

s.fr.