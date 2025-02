I giorni di Sanremo. Ariston, la scenografia è Made in Pesaro

E’ made in Pesaro la scenografia che abbraccia il teatro dell’Ariston in questa nuova edizione del Festival di Sanremo. E’ infatti romano di nascita ma pesarese d’adozione lo scenografo Riccardo Bocchini che ha firmato il nuovo allestimento scenico dell’edizione condotta da Carlo Conti. Il talento del pesarese e la sua visione innovativa, fondono tecnologia, emozione e tradizione in un allestimento che va ben oltre la semplice scenografia televisiva. Un approccio audace e creativo che Bocchini ci spiega così: "È nato da un segno che è simile a un abbraccio che coinvolge tutta l’arena, e la scenografia prende dal palco tutto il controcampo a 260 gradi".

Un progetto, quindi, che non è soltanto un insieme di elementi visivi, ma un’esperienza che avvolge lo spettatore, capace persino di "fare tre passi indietro rispetto all’immagine televisiva", fino al punto di potersi "scomparire anche del tutto". Per lui, la scenografia diventa un gioco sofisticato di luci, scenotecnica, illuminotecnica (anche questa made in Pesaro), meccanica e, naturalmente, creatività pura. La realizzazione di questo ambizioso progetto non è frutto del caso: è il risultato di un percorso iniziato a metà maggio. "Abbiamo fatto tutta la presentazione esecutiva fino a luglio, poi ad agosto le gare, a settembre sono iniziate le lavorazioni nei laboratori vicino a Roma e dal 17 dicembre stiamo costruendo nel Teatro Ariston", racconta Bocchini, sottolineando la cura dei dettagli in ogni fase.

Un elemento di particolare rilievo è la scalinata centrale, ideata per essere molto più di un semplice passaggio. Dotata di 12 pistoni motorizzati, essa è in grado di trasformarsi in molteplici configurazioni: "Potrà essere un’onda, suonare come i tasti di un pianoforte, direzionare una piattaforma, abbassarsi fino a quota palco e innalzarsi per accogliere le discese degli ospiti". Questa scala mobile, lontana dal concetto tradizionale – dove si intende solo evitare le scale – diventa parte integrante della narrazione scenica, capace di accompagnare e accentuare ogni performance. Il lavoro di Bocchini non si svolge in isolamento, ma in stretta sinergia con il team di Sound D-Light, altro gruppo pesarese che cura l’illuminotecnica. "Lavorare a stretto contatto con loro è fondamentale, perché la scenografia deve fare spazio alle luci", afferma il creativo, evidenziando come la collaborazione tra reparti sia essenziale per dare vita a trasformazioni sceniche mozzafiato.

Anche il gioco cromatico riveste un ruolo centrale: la base scenica è concepita in toni azzurri e blu, in omaggio al Rai 1, e si trasforma in tonalità orange o rosso a seconda dell’intensità del momento. Il grigio titanio della struttura, infatti, "prende tutti i colori molto bene", permettendo di personalizzare ogni singola canzone con "mille trasformazioni" grazie all’uso di tecnolampadari e sipari motorizzati. Nonostante la grandiosità dell’evento, Bocchini non manca di sottolineare il rigore necessario nella gestione dei costi. "Il budget è sempre ben preciso. Certo, non è illimitato, e quest’anno risulta ridotto rispetto agli scorsi, perché la Rai sta cercando di contenere i costi. Noi, con un’attenta progettazione architettonica, cerchiamo di entrare nei costi previsti", spiega con lucidità il professionista.