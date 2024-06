I meravigliosi anni. Attesa Patty Pravo

L’estate fanese è pronta ad accendersi con il primo grande evento della città. Il prossimo fine settimana, infatti, al Lido di Fano si riavvolge il nastro del tempo per fare tutti un tuffo nei mitici anni 80-90, con i protagonisti e le star di allora. L’edizione numero 3 del Boomerang-Rewind Festival 80-90 sarà infatti caratterizzata dalla presenza di 14 postazioni fisse a tema (tra musica, giochi ed enogastronomia) e da due palchi centrali (in Largo Seneca e in Piazzale Amendola, che per quattro giorno diventerà Largo Bellavista, grazie alla collaborazione con l’omonimo locale), dove si vivranno i momenti clou della manifestazione. Attesissima la madrina già annunciata Patty Pravo, con il taglio del nastro previsto per venerdì 21 giugno alle 19, cui seguirà il momento Karaoke e l’esibizione di Sergio Casabianca e le Gocce.

Alle 22.30, una stella intramontabile illuminerà Largo Seneca, con l’eterna ‘Ragazza del Piper’ che canterà alcuni dei brani che l’hanno resa celebre prima di lasciare spazio al Dj set. Ma, anche se l’apertura ufficiale di questa festa revival sarà venerdì, lo show inizierà giovedì con un appuntamento a tema calcistico. Sul palco di Largo Seneca su cui sarà allestito un maxischermo, salirà infatti il campione del mondo di Italia ‘82 Ciccio Graziani (foto) che insieme ad altri ex calciatori (Canestrari, Cornacchini, Me ie Barbaresi) e il neo sindaco di Fano Luca Serfilippi che è arbitro di Futsal in serie A, commenterà la partita di Euro2024 Italia-Spagna. "Commentare la partita insieme ad una leggenda come Ciccio Graziani sarà un onore - commenta Serfilippi -. Al di là del numero delle edizioni, si può già annoverare Boomerang tra i grandi eventi della città perché lo scorso anno ha riempito il Lido e le sue attività economiche, che infatti quest’anno lo sostengono compatte". Tra gli obiettivi c’è esaltare gli "oggetti" simbolo di quegli anni: ecco che allora per 4 giorni al Lido stazionerà la DeLorean di Ritorno al Futuro; nello spazio Baby Boomerang si potrà giocare all’Allegro Chirurgo e Indovina chi?; alla Cavea si potrà fare un’esperienza horror con la Famiglia Addams… Altra serata da non perdere sarà quella di sabato per la presenza di Marco Della Noce.

Tiziana Petrelli