I mesi incandescenti dei tradimenti: "Rischio più alto al ritorno dalle ferie"

Agosto, si sa, è il mese delle vacanze. Ma anche quello in cui si guarda con più sospetto al proprio partner. Leggenda metropolitana? Non del tutto, a sentire chi di mestiere pedina, fotografa e annota gli spostamenti dei mariti e delle mogli infedeli. Due professionisti del settore, entrambi fanesi, ci hanno raccontato i casi più curiosi di questa estate e le trasformazioni di un mestiere che con il caldo diventa ancora più frizzante. Cristiano Travaglini, dello Studio Tecnico Investigativo, che opera da trent’anni, mette subito i puntini sulle "i": "Più che agosto, il mese davvero bollente è luglio. Ad Agosto le famiglie di solito vanno in vacanza insieme. A luglio invece le richieste esplodono". E non sono soltanto storie di corna.

"Oggi il 70% dei nostri incarichi arriva dalle aziende – racconta – che ci chiedono di verificare i lavoratori in malattia o con la 104. Le infedeltà coniugali sono calate rispetto al passato, anche perché il ricorso a un investigatore ha spesso un costo legato alla causa di separazione". Dello stesso parere Alessandro Giuliani, titolare da 29 anni della Kontrol Service Investigazioni: "Agosto è quasi una pausa, i mesi più caldi restano giugno, luglio e settembre, quando si torna dalle ferie e si corre a ritrovare l’amante". E di storie curiose ne hanno da vendere. Travaglini ricorda quella di un lavoratore del legno che, dichiaratosi infortunato, nei weekend si divertiva a cercare tartufi nei boschi. "Non proprio l’attività di chi sostiene di non poter fare sforzi", sorride. Sul fronte sentimentale, invece, c’è l’uomo dell’entroterra che per non farsi riconoscere lasciava la sua auto di lusso nel parcheggio sotterraneo dell’Ipercoop, indossava un cappellino e risaliva su una vecchia utilitaria Lancia acquistata apposta per andare dall’amante. Giuliani, invece, racconta di quando una cliente voleva a tutti i costi salire in macchina con gli investigatori per assistere al pedinamento. "Ovviamente non l’abbiamo accontentata – ride – ma le richieste bizzarre non mancano mai". E poi ci sono i casi che finiscono bene: "A luglio abbiamo seguito un uomo per 15 giorni senza che facesse nulla di sospetto. Alla fine la compagna, sollevata, ha ammesso di aver esagerato con la gelosia e ha deciso di recuperare il rapporto". Entrambi concordano su un punto: i luoghi preferiti per le scappatelle. Agriturismi appartati, parcheggi nascosti, macchine lasciate in posti strategici. "La regola – spiega Travaglini – è che le prove devono essere raccolte sempre in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Dentro una privata dimora non possiamo entrare".

Giuliani aggiunge: "L’estate facilita: basta un ombrellone vicino e con lo smartphone si riesce a riprendere senza dare nell’occhio". E le tariffe? Non proprio da saldo estivo. Lo Studio Tecnico Investigativo lavora tra i 40 e i 60 euro l’ora, con indagini da due settimane che arrivano a 1.800 euro. La Kontrol Service oscilla tra i 50 e i 60 euro più rimborsi spese: "E se si decide di montare un GPS – precisa Giuliani – costa 80 euro al giorno, ovviamente più Iva". Ma a colpire è il lato umano delle storie. "Dietro ogni cliente c’è la paura di perdere fiducia e spesso anche la tutela dei figli", dice Travaglini. "La gelosia – conclude Giuliani – è un brutto sentimento che fa emergere le paure più profonde. A volte, però, la verità porta a rompere, altre volte a ritrovarsi".

Tiziana Petrelli