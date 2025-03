I pentiti del centro commerciale: "Noi torniamo dentro le mura"

di Anna MarchettiIl centro cittadino sta diventando più attrattivo del centro commerciale? Sembra proprio di sì, almeno per un negozio storico di scarpe e borse come Il Laccio, che ha deciso di lasciare Fanocenter per tornare in corso Matteotti. Una scelta apparentemente in controtendenza rispetto alle tante serrande abbassate degli ultimi anni, proprio nel centro storico. L’ultima chiusura è quella della nota gelateria Il Gelatiere, di via Cavour, sulla cui vetrina da qualche giorno è comparso il cartello "cedesi attività". I proprietari de Il Laccio, Simona e Mattia, hanno deciso di investire nel centro città, dove avevano già il loro negozio prima di trasferirsi, oltre sei anni fa, a Fanocenter, in occasione dell’apertura del centro commerciale.

Spiegano così le motivazioni che li hanno indotti a tale decisione: "Stiamo assistendo ad una rinnovata attenzione per i centri storici accanto al sempre crescente interesse dei cittadini per le vendite on line che colpiscono tutte le attività commerciali, in quanto ‘spazi’ di acquisto dei giovani o di chi non ha tempo, la cui unica priorità è risparmiare". I titolari de Il Laccio, Simona e Mattia, ne sanno qualcosa di centri storici visto che, oltre a quello di Fano, hanno altri 3 negozi nel cuore di Pesaro, Senigallia e Rimini. "I centri storici, compreso Fano – spiegano – stanno tornando ad essere il luogo privilegiato della passeggiata, dove fare lo shopping e l’aperitivo. Questo nuovo trend e i costi sempre più elevati dei centri commerciali, in un momento economico complicato per tutti, ci hanno indotto a prendere la decisione di riportare il negozio in corso Matteotti, questa volta al civico 222".

"Stiamo notando – osservano – un rinnovato interesse da parte dei clienti per la parte storica delle città: il centro di Fano prima dell’avvento del centro commerciale era il numero uno delle Marche sia dal punto di vista commerciale sia per i flussi. Poi le cose sono cambiate e in questi anni molte attività non ce l’hanno fatta e sono scomparse. Noi abbiamo resistito e da sabato riapriamo in corso Matteotti. Non è stata una decisione improvvisata ma motivata da un’analisi dei flussi che ci ha rivelato come il 90% dei nostri clienti siano fanesi".

"Ben venga il ritorno in centro de Il Laccio – commenta la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini – abbiamo bisogno di una città attrattiva, che lavori e con negozi che siano un presidio sociale contro il degrado". "Speriamo che questa apertura – commenta il direttore di Confesercente Matteo Radicchi – contribuisca a generare movimento in centro".